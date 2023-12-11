«Копенгаген» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Копенгагена» оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.9.

На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.92. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Копенгаген» имеет очень хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, что будет считаться большим успехом. Коллектив идет на втором месте с пятью баллами и опережает «Галатасарай» по разнице мячей, однако есть еще «Манчестер Юнайтед», который в случае победы обойдет оба клуба в случае их ничьи. Хозяева будут вынуждены играть на победу, как и их соперник. Два последних мачта «Копенгагена» завершились победой и поражением с «Силькеборгом» в кубке Дании (0:2, 2:1).

«Галатасараю» нужна только победа, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов и в этом плане на параллельный матч можно не смотреть. Турецкий коллектив показывал неплохой футбол, но в некоторых поединках не удавалось удержать победу, поэтому в заключительном туре гостям придется нелегко. В прошлой игре чемпионата Турции «Галатасарай» обыграл «Аданадемирспор» (3:1), а ранее одолел «Пендикспор» (2:0).

Информация для ставок

«Галатасарай» уступил в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Копенгаген» выиграл только один матч из шести последних во всех турнирах

Два из трех поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нервным с большим количеством фолов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.