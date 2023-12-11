«Копенгаген» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Копенгагена» оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.9.
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сегодня, 23:00
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.92. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.88. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Копенгаген» имеет очень хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, что будет считаться большим успехом. Коллектив идет на втором месте с пятью баллами и опережает «Галатасарай» по разнице мячей, однако есть еще «Манчестер Юнайтед», который в случае победы обойдет оба клуба в случае их ничьи. Хозяева будут вынуждены играть на победу, как и их соперник. Два последних мачта «Копенгагена» завершились победой и поражением с «Силькеборгом» в кубке Дании (0:2, 2:1).
«Галатасараю» нужна только победа, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов и в этом плане на параллельный матч можно не смотреть. Турецкий коллектив показывал неплохой футбол, но в некоторых поединках не удавалось удержать победу, поэтому в заключительном туре гостям придется нелегко. В прошлой игре чемпионата Турции «Галатасарай» обыграл «Аданадемирспор» (3:1), а ранее одолел «Пендикспор» (2:0).
Информация для ставок
- «Галатасарай» уступил в трех поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Копенгаген» выиграл только один матч из шести последних во всех турнирах
- Два из трех поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет нервным с большим количеством фолов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.