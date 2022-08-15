«Копенгаген» — «Трабзонспор». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.08.2022)

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сегодня, 10:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену», а коэффициент на их победу составляет 2.15. Успех «Трабзонспора» оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.17. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Копенгаген» в прошлом сезоне завоевал чемпионство в Дании и выступит только в финале квалификации против чемпиона Турции. В прошлом году Копенгаген играл в Лиге Конференций, поэтому очень хочет пробиться в самый престижный турнир Европы. В чемпионате у коллектива только текущее шестое место с восемью очками, а два последние поединка завершились поражением «Раннерс» (1:3) и успехом с «Брондбю» (4:1).

«Трабзонспор» проделал большую работу в прошлом сезоне и стал чемпионом Турции с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя. Чтобы попасть в группу Лиги Чемпионов команде необходимо пройти всего одного соперника. В уже стартовавшем сезоне коллектив набрал максимальные шесть очков в двух поединках. В прошлой игре «Трабзонспор» обыграл «Хатайспор» (1:0), а ранее оказался сильнее «Истанбулспора» (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют»

«Копенгаген» забивал в семи из десяти последних матчах на своем стадионе

«Трабзонспор» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды никогда раньше не играли между собой

Прогноз

Обе команды сыграют в первом матче аккуратно, и мы предполагаем, что результативного матча ждать не стоит. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.