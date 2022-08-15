«Копенгаген» — «Трабзонспор». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену», а коэффициент на их победу составляет 2.15. Успех «Трабзонспора» оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.
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завтра, 22:00
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.17. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Копенгаген» в прошлом сезоне завоевал чемпионство в Дании и выступит только в финале квалификации против чемпиона Турции. В прошлом году Копенгаген играл в Лиге Конференций, поэтому очень хочет пробиться в самый престижный турнир Европы. В чемпионате у коллектива только текущее шестое место с восемью очками, а два последние поединка завершились поражением «Раннерс» (1:3) и успехом с «Брондбю» (4:1).
«Трабзонспор» проделал большую работу в прошлом сезоне и стал чемпионом Турции с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя. Чтобы попасть в группу Лиги Чемпионов команде необходимо пройти всего одного соперника. В уже стартовавшем сезоне коллектив набрал максимальные шесть очков в двух поединках. В прошлой игре «Трабзонспор» обыграл «Хатайспор» (1:0), а ранее оказался сильнее «Истанбулспора» (2:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют»
- «Копенгаген» забивал в семи из десяти последних матчах на своем стадионе
- «Трабзонспор» выиграл только пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
- Команды никогда раньше не играли между собой
Прогноз
Обе команды сыграют в первом матче аккуратно, и мы предполагаем, что результативного матча ждать не стоит. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.