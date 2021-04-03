«Кортрейк» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (03.04.2021)

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вчера, 17:25

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 32-й тур чемпионата Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кортрейка» оценивается по коэффициенту 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Брюгге» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице и идет к очередному чемпионству. Команда успешно выступает и в чемпионате Бельгии и в Кубке страны. Отрыв от ближайшего преследователя «Антверпена» составляет 16 очков. В последних двух играх чемпионата «Брюгге» проиграл «Антверпену» (0:2) и разгромил на выезде «Гент» (4:0).

«Кортрейк» имеет отрыв от зоны вылета в семь очков, но последние результаты команды оставляют желать лучшего. Команда не может набрать очки уже три тура и опускается по таблице все ниже. Чтобы не допустить нервной концовки сезона, коллективу следует собраться и начать набирать очки. В последних двух матчах «Кортрейк» проиграл «Эйпену» (0:2) и «Антверпену» (2:4).

Информация для ставок

«Кортрейк» проиграл три матча подряд в чемпионате

«Брюгге» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Кортрейк» не может обыграть «Брюгге» уже восемь матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходами «обе забьют — нет»

Прогноз

«Брюгге» имеет огромный отрыв от преследователей и не будет выкладываться на полную силу, поэтому у хозяев есть теоретически шансы зацепиться за очки в этой встрече. Сделать ставку на то, что «Кортрейк» не проиграет, можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мелбет.