«Кортрейк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

1618689884

вчера, 23:04

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур высшей лиги Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Мехелен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на выезде, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.89. Победа «Кортрейка» оценивается в 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Мехелен» отстает от зоны плей-офф на два очка перед стартом очередного тура чемпионата Бельгии. Команда провела неуверенный отрезок чемпионата, где редко побеждала, однако последний тур закончился победой коллектива над «Зюлте-Верегемом» (4:2). Чтобы пробиться в плей-офф, клубу необходимо брать максимальное количество очков в оставшихся матчах. В позапрошлом туре «Мехелен» проиграл «Синт-Трейдену» (1:2).

«Кортрейк» смог прервать серию поражений, которая продлилась четыре матча. Команда в прошлом туре смогла одолеть «Ваасланд-Беверен» (4:3). Коллектив находится на 14-м месте, в относительной безопасности от зоны вылета. Команда доигрывает сезон, пытаясь стабильно набирать очки. Перед матчем с «Зюлте-Варегемом» «Кортрейк» на своем поле проиграл «Брюгге» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Котрейка» и пять последних встреч «Мехелена» закончились исходом «обе забьют»

«Мехелен» не выигрывает четыре матча подряд на выезде во всех турнирах

«Кортрейк» проиграл пять домашних матчей подряд во всех турнирах

Три последние встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет открытым и богатым на голевые моменты. В такой ситуации есть большая вероятность, что коллективы смогут отличиться в воротах друг друга. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брюгге» — «Роял Мускрон-Перувельц».