«Кортрейк» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.04.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур высшей лиги Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Мехелен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на выезде, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.89. Победа «Кортрейка» оценивается в 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.
Форма команд
«Мехелен» отстает от зоны плей-офф на два очка перед стартом очередного тура чемпионата Бельгии. Команда провела неуверенный отрезок чемпионата, где редко побеждала, однако последний тур закончился победой коллектива над «Зюлте-Верегемом» (4:2). Чтобы пробиться в плей-офф, клубу необходимо брать максимальное количество очков в оставшихся матчах. В позапрошлом туре «Мехелен» проиграл «Синт-Трейдену» (1:2).
«Кортрейк» смог прервать серию поражений, которая продлилась четыре матча. Команда в прошлом туре смогла одолеть «Ваасланд-Беверен» (4:3). Коллектив находится на 14-м месте, в относительной безопасности от зоны вылета. Команда доигрывает сезон, пытаясь стабильно набирать очки. Перед матчем с «Зюлте-Варегемом» «Кортрейк» на своем поле проиграл «Брюгге» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Котрейка» и пять последних встреч «Мехелена» закончились исходом «обе забьют»
- «Мехелен» не выигрывает четыре матча подряд на выезде во всех турнирах
- «Кортрейк» проиграл пять домашних матчей подряд во всех турнирах
- Три последние встречи между коллективами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет открытым и богатым на голевые моменты. В такой ситуации есть большая вероятность, что коллективы смогут отличиться в воротах друг друга. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.48.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брюгге» — «Роял Мускрон-Перувельц».