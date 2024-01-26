«КПР» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (28.01.2024)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу « КПР » можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. На успех гостей коэффициент достигает 3.9. Сделать ставку на ничью в этом противостоянии можно по коэффициенту 3.25.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.07.

Форма команд

« КПР » смог прервать серию без побед в прошлом туре, но все еще остается в зоне вылета Чемпионшипа. Команда занимает 22 место с 24 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В игре с прямым конкурентом за выживание у хозяев есть шанс сравняться по очкам и обойти его по дополнительным показателям. Два последних матча « КПР » завершились победой над «Миллуол» (2:0) и поражением от «Уотфорда» (1:2).

«Хаддерсфилд» не может выиграть уже несколько матчей подряд и в целом в нынешнем сезоне выглядит очень слабо. Коллектив идет на 21 месте с 27 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Гостям очень важно, как минимум не проиграть, чтобы не пропустить конкурента вперед. В прошлом туре «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Блэкберном» (1:1), а ранее поделил очки с «Плимутом» (1:1).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» выиграл лишь один поединок из десяти последних матчей во всех турнирах

« КПР » выиграл три из десяти домашних матчей во всех турнирах

» выиграл три из десяти домашних матчей во всех турнирах «Хаддерсфилд» выиграл два матча из пяти последних с « КПР » при одном поражении

» при одном поражении Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива не отличаются стабильностью, но в личных встречах часто обмениваются голами. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.