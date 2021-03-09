КПР — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.03.2021)

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вчера, 07:57

КПР сыграет против «Уикомб Уондерерс» в перенесенном матче 24-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом матча является КПР , на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.62. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 4.00. Победа «Уикомба» оценивается в 5.40.

Форма команд

КПР в этом сезоне Чемпионшипа занимает 16-ю строчку. Клуб набрал 43 очка. В активе у команды 11 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 39 мячей. В последних турах КПР регулярно теряет очки и никак не может обрести стабильность.

«Уикомб» — это официально худшая команда Чемпионшипа. В активе клуба 23 балла, он находится на последней, 24-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «Уикомба» всего 5 побед, 8 ничейных матчей и 21 поражение.

Информация для ставок

«Уикомб» проиграл три матча кряду

КПР выиграл два из последних пяти матчей

выиграл два из последних пяти матчей «Уикомб» пропустил 36 мячей за 17 гостевых матчей этого сезона

Прогноз

Рекомендуется сделать ставку на то, что тотал голов будет меньше 2.5, с коэффициентом 2.00. Также можно поставить на то, что только КПР забьет в этом поединке, по коэффициенту 2.80.

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