КПР — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.03.2021)

КПР сыграет против «Уикомб Уондерерс» в перенесенном матче 24-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 22:00
Ставки букмекеров
Явным фаворитом матча является КПР, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.62. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 4.00. Победа «Уикомба» оценивается в 5.40.
Форма команд
КПР в этом сезоне Чемпионшипа занимает 16-ю строчку. Клуб набрал 43 очка. В активе у команды 11 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 39 мячей. В последних турах КПР регулярно теряет очки и никак не может обрести стабильность.
«Уикомб» — это официально худшая команда Чемпионшипа. В активе клуба 23 балла, он находится на последней, 24-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «Уикомба» всего 5 побед, 8 ничейных матчей и 21 поражение.
Информация для ставок
- «Уикомб» проиграл три матча кряду
- КПР выиграл два из последних пяти матчей
- «Уикомб» пропустил 36 мячей за 17 гостевых матчей этого сезона
Прогноз
Рекомендуется сделать ставку на то, что тотал голов будет меньше 2.5, с коэффициентом 2.00. Также можно поставить на то, что только КПР забьет в этом поединке, по коэффициенту 2.80.
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