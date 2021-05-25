«КР Рейкьявик» — «ХК Копавогур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (25.05.2021)

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сегодня, 05:11

В 6-м туре чемпионата Исландии «КР Рейкьявик» дома сыграет против «Копавогура». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Рейкьявик» явным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.51. Ничейный исход котируется в 4.7, победа «Копавогура» представлена коэффициентом 5.8.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.52.

Форма команд

Занести себе в актив старт нового сезона в чемпионате Исландии «Рейкьявик» пока не может. В активе команды семь баллов и шестое место, а отставание от топ-3 составляет шесть очков. В пяти сыгранных турах «Рейкьявику» удалось оформить две победы – над «Брейдабликом» (2:0) и «Хафнарфьордуром» (2:0). Также столичный коллектив проиграл «Акурейри» (1:3) и «Валюру» (2:3), и сыграл вничью с «Филкиром» (1:1).

«Копавогур» еще не побеждал в этом сезоне чемпионата Исландии. Команда, потерпев три поражения, набрала только два балла в играх с «Филкиром» (2:2) и «Акурейри» (0:0). После этих матчей последовали три поражения — в матчах с «Валюром» (2:3), «Хафнарфьордуром» (1:3) и «Акранесом» (1:3). На данный момент «Копавогур» идёт в зоне вылета.

Информация для ставок

В 5 сыгранных матчах чемпионата «Копавогур» пропустил 11 мячей

«Рейкьявик» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей против «Копавогура»

В 5 прошлых очных встречах команд на поле «Рейкьявика» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз