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«КР Рейкьявик» — «ХК Копавогур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (25.05.2021)

сегодня, 05:11

В 6-м туре чемпионата Исландии «КР Рейкьявик» дома сыграет против «Копавогура». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Рейкьявик» явным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.51. Ничейный исход котируется в 4.7, победа «Копавогура» представлена коэффициентом 5.8.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.52.

Форма команд

Занести себе в актив старт нового сезона в чемпионате Исландии «Рейкьявик» пока не может. В активе команды семь баллов и шестое место, а отставание от топ-3 составляет шесть очков. В пяти сыгранных турах «Рейкьявику» удалось оформить две победы – над «Брейдабликом» (2:0) и «Хафнарфьордуром» (2:0). Также столичный коллектив проиграл «Акурейри» (1:3) и «Валюру» (2:3), и сыграл вничью с «Филкиром» (1:1).

«Копавогур» еще не побеждал в этом сезоне чемпионата Исландии. Команда, потерпев три поражения, набрала только два балла в играх с «Филкиром» (2:2) и «Акурейри» (0:0). После этих матчей последовали три поражения — в матчах с «Валюром» (2:3), «Хафнарфьордуром» (1:3) и «Акранесом» (1:3). На данный момент «Копавогур» идёт в зоне вылета.

Информация для ставок

  • В 5 сыгранных матчах чемпионата «Копавогур» пропустил 11 мячей
  • «Рейкьявик» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей против «Копавогура»
  • В 5 прошлых очных встречах команд на поле «Рейкьявика» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

У «Рейкьявика» есть неплохая возможность взять три очка во встрече с кризисным и удобным соперником. Это даст возможность столичной команде приблизиться к лидерам. Учитывая, как «Копавогур» играет в защите, предлагаем комбинированную ставку на победу «Рейкьявика» и ТБ (2,5) по коэффициенту 1.71 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.52 2.05 1.82
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:15
Победа хозяев
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