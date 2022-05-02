«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (04.05.2022)

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вчера, 20:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Локомотива» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Краснодар» в последних турах не показывает стабильной игры и набрал только шесть очков в пяти последних пяти встречах. Команда идет на пятом месте с 42 очками, отставая на пять баллов от ближайшего соперника, при этом сыграв на одну игру меньше. Если коллектив еще рассчитывает побороться за зону еврокубков, в предстоящей встрече его устроит только победа. В прошлом туре «Краснодар» обыграл на своем поле «Ростов» (2:1), а ранее уступил на своем поле «Зениту» (1:3).

«Локомотив» отстает от нынешнего соперника всего на один балл и одну позицию в турнирной таблице и также не может занести нынешний сезон себе в актив. Шансов на попадание в еврокубковую зону откровенно мало, однако команда обязана проявить характер и продемонстрировать качественную игру в оставшихся турах РПЛ . В прошлом туре «железнодорожники» проиграл на выезде «Зениту» (1:3), а игрой ранее оказались сильнее «Нижнего Новгорода» (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»

«Краснодар» выиграл четыре матча из десяти последних матчей

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Локомотив» выиграл три из пяти последних встреч с «Краснодаром»

Прогноз

Оба коллектива выглядят нестабильно, и лучшим вариантом в этом матче будет взять голы каждой из команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.