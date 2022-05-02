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«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (04.05.2022)

вчера, 20:39
Локомотив (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Локомотива» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.45 3.45 2.85
Мелбет 2.51 3.54 2.98
BetBoom 2.55 3.43 2.86

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Краснодар» в последних турах не показывает стабильной игры и набрал только шесть очков в пяти последних пяти встречах. Команда идет на пятом месте с 42 очками, отставая на пять баллов от ближайшего соперника, при этом сыграв на одну игру меньше. Если коллектив еще рассчитывает побороться за зону еврокубков, в предстоящей встрече его устроит только победа. В прошлом туре «Краснодар» обыграл на своем поле «Ростов» (2:1), а ранее уступил на своем поле «Зениту» (1:3).

«Локомотив» отстает от нынешнего соперника всего на один балл и одну позицию в турнирной таблице и также не может занести нынешний сезон себе в актив. Шансов на попадание в еврокубковую зону откровенно мало, однако команда обязана проявить характер и продемонстрировать качественную игру в оставшихся турах РПЛ. В прошлом туре «железнодорожники» проиграл на выезде «Зениту» (1:3), а игрой ранее оказались сильнее «Нижнего Новгорода» (2:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»
  • «Краснодар» выиграл четыре матча из десяти последних матчей
  • Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Локомотив» выиграл три из пяти последних встреч с «Краснодаром»

Прогноз

Оба коллектива выглядят нестабильно, и лучшим вариантом в этом матче будет взять голы каждой из команд. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.88 1.92
Мелбет 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:12
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:41
Будет ничья.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:45
Обе команды забьют.
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