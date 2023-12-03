«Краснодар» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (03.12.2023)

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сегодня, 09:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем стадионе и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Оренбурга» оценивается за 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Краснодар» все же не смог сохранить свое лидерство и пропустил вперед «Зенит». Теперь «быки» идут на втором месте и отстают от чемпиона России на один балл, набрав 32 пункта. В домашней встрече с «Оренбургом», который находится внизу турнирной таблицы от хозяев будут ожидать уверенной игры и победы. Два последних матча «Краснодара» завершились поражением от «Урала» (1:3) и ничьей на выезде с «Зенитом» (1:1).

«Оренбург» только в прошлом туре смог прервать длительную серию без поражений, но положение команды остается достаточно непростым. Коллектив занимает лишь 13 место в таблице с 14 очками и уже проигрывает ближайшему сопернику пять пунктов, сыграв на одну игру меньше. В последнем матче «Оренбург» на своем поле обыграл «Спартак» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Информация для ставок

«Оренбург» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» не проигрывает на своем стадионе уже девять матчей подряд

«Краснодар» выиграл три из пяти последних матчей у «Пари НН» при двух поражениях

Прогноз

«Краснодар» допускает осечки, но как правило в выездных матчах. Предлагаем поверить в хозяев в этой игре и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.