«Кристал» — «Кремень». Прогноз на матч украинской Первой лиги (26.05.2021)

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сегодня, 10:42

В 28-м туре первой лиги Украины нас ждет встреча двух главных претендентов на вылет. «Кристал» дома примет «Кремень».

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 3.46. В случае победы гостей зайдет коэффициент 1.9. За ничью дается коэффициент 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.87. Низовой исход матча ничем не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Кристал» понижается в классе и покидает первую лигу. Коллектив не выдержал нагрузок и темпа данного дивизиона. Победы даются команде очень сложно, за весь чемпионат удалось победить всего два раза. В прошлом туре херсонцы проиграли «Черноморцу» (0:4).

«Кремень» также очень близок к вылету из Первого дивизиона. Команда на четыре пункта отстает от ближайшего спасительного места, а за три оставшихся тура ликвидировать такой отрыв будет очень сложно, но коллектив приложит для этого все усилия. В минувшем туре команда потерпела поражение от «Агробизнеса» (0:1), а чуть ранее проиграли «Николаеву» (0:2).

Информация для ставок

• «Кристал» проиграл 11 из 13 последних домашних поединков

• Серия без побед «Кремня» составляет 13 матчей

• Игра первого круга завершилась победой «Кремня» со счетом (1:0)

• «Кристал» пропускает в семи встречах чемпионата подряд

Прогноз

«Кремень» будет бежать вперед в надежде спасти сезон, так как победа в этом туре даст надежду на успех. Рекомендуем сделать ставку на победу «Кремня» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.