«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2023)

1703151019

вчера, 12:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Кристал Пэлас» уже достаточно давно не побеждает и настроение в команде не самое лучшее на данный момент. Коллектив располагается лишь на 15 месте с 17 баллами и отстает от ближайших конкурентов на два пункта. В поединке с непредсказуемым «Брайтоном» хозяева все же рассчитывают набрать очки. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились ничьей с «Манчестер Сити» (2:2) и поражением от «Ливерпуля» (1:2).

«Брайтон» идет выше своего соперника в турнирной таблице АПЛ , но вряд ли девятое место устраивает болельщиков. Коллектив набрал 26 очков и на семь пунктов отстает от зоны еврокубков. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы, но сейчас должна все силы направить на достижение результатов во внутреннем первенстве. В прошлом туре «Брайтон» на выезде проиграл «Арсеналу» (0:2), а ранее в Лиге Европы победил в игре с «Марселем» (1:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» одержал три победы из десяти поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.