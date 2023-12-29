«Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.2. На успех «Брентфорда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5, в то время как ничья стоит 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.17. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.7.

Форма команд

«Кристал Пэлас» не радует результатами и опустился уже на 15 место с 18 очками в активе. Атмосфера в коллективе царит не радужная, поэтому тренерскому штабу следует срочно вносить изменения. В предстоящем матче на своем стадионе «Кристал Пэлас» может добиться положительного результат при определенных обстоятельствах. Два последних матча клуба завершились поражением от «Челси» (1:2) и ничьей с «Брайтоном» (1:1).

«Брентфорд» в пяти последних турах набрал лишь три очка и нуждается в срочных переменах. Команда была крепким середняком, а теперь рискует в скором времени опуститься в зоне вылета. Коллектив отстает на один балл от нынешнего соперника и в случае победы обойдет его в турнирной таблице. В прошлом туре «Брентфорд» крупно проиграл «Вулверхэмптону» (1:4), а ранее проиграл и «Астон Вилле» (1:2).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» не может выиграть уже восемь поединков подряд

«Брентфорд» выиграл только два выездных матча из десяти последних в основное время

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять последних матчей команд завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды постоянно играют вничью между собой и существует большая вероятность повторения популярного исхода. Предлагаем сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.