«Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

Ставки букмекеров
«Кристал Пэлас» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.2. На успех «Брентфорда» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.5, в то время как ничья стоит 3.35.
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сегодня, 18:00
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.17. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.7.
Форма команд
«Кристал Пэлас» не радует результатами и опустился уже на 15 место с 18 очками в активе. Атмосфера в коллективе царит не радужная, поэтому тренерскому штабу следует срочно вносить изменения. В предстоящем матче на своем стадионе «Кристал Пэлас» может добиться положительного результат при определенных обстоятельствах. Два последних матча клуба завершились поражением от «Челси» (1:2) и ничьей с «Брайтоном» (1:1).
«Брентфорд» в пяти последних турах набрал лишь три очка и нуждается в срочных переменах. Команда была крепким середняком, а теперь рискует в скором времени опуститься в зоне вылета. Коллектив отстает на один балл от нынешнего соперника и в случае победы обойдет его в турнирной таблице. В прошлом туре «Брентфорд» крупно проиграл «Вулверхэмптону» (1:4), а ранее проиграл и «Астон Вилле» (1:2).
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» не может выиграть уже восемь поединков подряд
- «Брентфорд» выиграл только два выездных матча из десяти последних в основное время
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять последних матчей команд завершились ничейными результатами
Прогноз
Команды постоянно играют вничью между собой и существует большая вероятность повторения популярного исхода. Предлагаем сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.
“Брентфорд” также испытывает трудности, и после пяти поражений подряд команда рискует опуститься в зону вылета. Но в предстоящем матче команда может попытаться изменить ситуацию и набрать необходимые очки.
“Брентфорд” также испытывает трудности, и после пяти поражений подряд команда рискует опуститься в зону вылета. Но в предстоящем матче команда может попытаться изменить ситуацию и набрать необходимые очки.