ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНорвегия. Высшая лига 2021

«Кристиансунд» — «Мьёндален». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (24.06.2021)

вчера, 07:37

В 9-м туре Высшей лиги Норвегии «Кристиансунд» примет на своем поле «Мьёндален». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.783.824.88
Мелбет 1.74 3.80 4.20
BetBoom 1.83 3.65 4.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кристиансунд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. В случае победы «Мьёндалена» зайдет коэффициент 4.6. Ничейный исход котируется в 3.88.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.9. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.93. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Кристиансунд» идет на третьей позиции в чемпионате и в игре с явным аутсайдером рассчитывает взять очередные три очка. Однако в предыдущем туре команда неожиданно проиграла скромному «Хаугесунду» (0:3), а туром ранее уверенно обыграла «Одд» (2:0).

«Мьёндален» после шести туров имеет всего шесть очков в своей копилке. В новом сезоне команда одержала пока всего одну победу, а в последних двух турах уступила «Будё-Глимт» (0:2) и поделила очки со «Стремсгодсетом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кристиансунд» выиграл пять из шести последних встреч
  • «Мьёндален» выиграл 1 из 10 последних матчей на выезде
  • Предыдущий поединок между командами завершился победой «Кристиансунда» со счетом 1:0
  • «Кристиансунд» не пропускает дома три матча подряд

Прогноз

Хозяева будут стараться показать свой футбол и взять максимум очков в этой встрече. Команда будет владеть преимуществом и, скорее всего, добьется положительного результата. Сделать ставку на победу «Кристиансунда» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.5 на то, что обе команды забьют в матче «Будё-Глимт» — «Мольде».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 1.97 1.92 1.55 2.58
Мелбет 2.00 1.82
BetBoom 2.95 1.37 1.94 1.81 1.55 2.35
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Хозяева не проиграют
shlomo
shlomo
вчера в 08:00
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100