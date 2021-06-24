«Кристиансунд» — «Мьёндален». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (24.06.2021)

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вчера, 07:37

В 9-м туре Высшей лиги Норвегии «Кристиансунд» примет на своем поле «Мьёндален». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Кристиансунд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. В случае победы «Мьёндалена» зайдет коэффициент 4.6. Ничейный исход котируется в 3.88.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.9. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 1.93. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Кристиансунд» идет на третьей позиции в чемпионате и в игре с явным аутсайдером рассчитывает взять очередные три очка. Однако в предыдущем туре команда неожиданно проиграла скромному «Хаугесунду» (0:3), а туром ранее уверенно обыграла «Одд» (2:0).

«Мьёндален» после шести туров имеет всего шесть очков в своей копилке. В новом сезоне команда одержала пока всего одну победу, а в последних двух турах уступила «Будё-Глимт» (0:2) и поделила очки со «Стремсгодсетом» (1:1).

Информация для ставок

«Кристиансунд» выиграл пять из шести последних встреч

«Мьёндален» выиграл 1 из 10 последних матчей на выезде

Предыдущий поединок между командами завершился победой «Кристиансунда» со счетом 1:0

«Кристиансунд» не пропускает дома три матча подряд

Прогноз

Хозяева будут стараться показать свой футбол и взять максимум очков в этой встрече. Команда будет владеть преимуществом и, скорее всего, добьется положительного результата. Сделать ставку на победу «Кристиансунда» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.5 на то, что обе команды забьют в матче «Будё-Глимт» — «Мольде».