«Крылья Советов» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России. (19.08.2022)

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сегодня, 09:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Факела» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Крылья Советов» уже несколько туров не могут добиться победы и очень часто проседают по игре в концовках встреч. Это говорит о том, что команда не полностью готова функционально, что влечет за собой проблемы с результатами. Перед стартом очередного тура клуб занимает 11 место с пятью баллами. В прошлой игре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а ранее уступили «Динамо» Москва (0:2).

«Факел» и вовсе еще не побеждал в нынешнем сезоне РПЛ . Чтобы сломить эту серию, футболистам необходимо поверить в свои силы и добиться первой победы, а дальше возможно будет немного легче. В активе коллектива всего три балла, а последние два матча в чемпионате завершились для них ничьей с «Уралом» (0:0) и крупным поражением от ЦСКА (1:4).

Информация для ставок

«Факел» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а самарский клуб одержал только две победы

Пять выездных матчей «Факела» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Четыре матча между клубами в Самаре завершились ставкой «обе забьют»

«Крылья Советов» выиграли три из четырех последних встреч у «Факела»

Прогноз

Команды часто забивают в ворота друг друга, и мы предполагаем, что их очередная встреча не станет исключением. Сделать выбор в пользу исхода «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.