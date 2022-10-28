«Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России. (30.10.2022)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Пари НН» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» одержали всего одну победу в пяти последних турах чемпионата России, что не может радовать болельщиков и не устраивает руководство. Команда занимает 11 место с 14 баллами, опережая зону вылета всего на два балла. В прошлом матче «Крылья Советов» уступили на выезде «Уралу» (1:2) в чемпионате, а в кубке России с тем же счетом проиграли «Зениту».

«Пари НН» оказался в похожей ситуации с клубом из Самары, однако последние результаты совсем плохие, что доказывает один набранный балл в последних пяти турах. Команда в одном шаге от зоны вылета и очень нуждается в срочных изменениях, которые помогут исправить результаты. В матче РПЛ «Пари НН» проиграл на своем поле «Краснодару» (0:2), а в кубке России обыграл тот же «Краснодар» (1:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют -нет»

«Пари НН» выиграл три матча из десяти последних на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды рискуют уже в ближайшее время очутиться в «красной зоне» турнирной таблицы, поэтому не будут рисковать и идти большими силами вперед. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.