«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (29.04.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Самары предлагают за 4.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 4.
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сегодня, 14:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Крылья Советов» в последних матчах выглядят очень плохо и находятся достаточно близко к зоне вылета, что настораживает болельщиков. Самарский клуб имеет в своем активе 25 баллов и опережает «Пари НН», идущий в зоне вылета всего на три пункта. В предстоящей встрече с чемпионом России хозяевам будет очень непросто, однако побороться за очки они вполне могут. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари НН» (1:2), а ранее в кубке России уступили «Краснодару» по пенальти (2:3).
«Зенит» уверенно доигрывает чемпионат и идет к очередному чемпионскому титулу. Клуб из Санкт-Петербурга набрал уже 58 баллов и на девять пунктов опережает ближайшего соперника. Гости вполне могут воспользоваться ошибками соперника и набрать полноценные три очка. В последнем туре чемпионата подопечные Семака обыграли на своем поле «Динамо» Москва (3:1), а ранее разошлись миром с «Ростовом» на выезде (0:0).
Информация для ставок
- «Крылья Советов» выиграли всего один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Зенит» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Зенит» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов» при одном поражении
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, а «Крылья Советов» смогут порадовать своих болельщиков голом в ворота «Зенита». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.