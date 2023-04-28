«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (29.04.2022)

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вчера, 20:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Самары предлагают за 4.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» в последних матчах выглядят очень плохо и находятся достаточно близко к зоне вылета, что настораживает болельщиков. Самарский клуб имеет в своем активе 25 баллов и опережает «Пари НН», идущий в зоне вылета всего на три пункта. В предстоящей встрече с чемпионом России хозяевам будет очень непросто, однако побороться за очки они вполне могут. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари НН» (1:2), а ранее в кубке России уступили «Краснодару» по пенальти (2:3).

«Зенит» уверенно доигрывает чемпионат и идет к очередному чемпионскому титулу. Клуб из Санкт-Петербурга набрал уже 58 баллов и на девять пунктов опережает ближайшего соперника. Гости вполне могут воспользоваться ошибками соперника и набрать полноценные три очка. В последнем туре чемпионата подопечные Семака обыграли на своем поле «Динамо» Москва (3:1), а ранее разошлись миром с «Ростовом» на выезде (0:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли всего один матч из последних десяти во всех турнирах

«Зенит» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Зенит» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а «Крылья Советов» смогут порадовать своих болельщиков голом в ворота «Зенита». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.