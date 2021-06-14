«КТП» — «Оулу». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (15.06.2021)

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вчера, 16:18

«КТП» примет «Оулу» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии по футболу. Этот поединок запланирован на 15 июня 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться хорошими результатами, они находятся на самом дне турнирной таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «КТП», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Оулу» по 3.20.

Форма команд

«КТП» набрал четыре балла и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа, одна ничья и четыре поражения. Команда забила шесть голов и пропустила десять мячей.

Ситуация «Оулу» еще хуже, чем у соперника. Команда не набрала очков в этом сезоне и находится на последнем, 12-м месте. У клуба в активе три забитых мяча и 14 пропущенных.

Информация для ставок

● «Оулу» пропустил 12 голов в последних пяти матчах

● «КТП» проиграл три матча кряду

● «Оулу» не побеждает семь матчей подряд

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу «КТП» или ничейный исход по 1.35. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «КТП» по 1.80.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.