«КТП» — «Оулу». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (15.06.2021)

«КТП» примет «Оулу» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии по футболу. Этот поединок запланирован на 15 июня 2021 года. В нынешнем сезоне оба клуба не могут похвастаться хорошими результатами, они находятся на самом дне турнирной таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «КТП», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Оулу» по 3.20.
Форма команд
«КТП» набрал четыре балла и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа, одна ничья и четыре поражения. Команда забила шесть голов и пропустила десять мячей.
Ситуация «Оулу» еще хуже, чем у соперника. Команда не набрала очков в этом сезоне и находится на последнем, 12-м месте. У клуба в активе три забитых мяча и 14 пропущенных.
Информация для ставок
● «Оулу» пропустил 12 голов в последних пяти матчах
● «КТП» проиграл три матча кряду
● «Оулу» не побеждает семь матчей подряд
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу «КТП» или ничейный исход по 1.35. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «КТП» по 1.80.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.3 на победу Швеции в матче против Испании.