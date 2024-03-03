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«Кельн» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (03.03.2024)

сегодня, 12:38
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Майнца» оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Кельн» проводит очень слабый сезон и является одним из главный кандидатов на понижение в классе. Коллектив уже отстает от 15 места на восемь пунктов, набрав всего 17 баллов и в матче с лидером Бундеслиги особо не может рассчитывать на очки. В прошлом туре «Кельн» отобрал на выезде очки у «Штутгарта» (1:1), а ранее проиграл «Вердеру» (0:1). Любые набранные очки в игре с «Байером» будут отличным результатом.

«Байер» может воспользоваться еще одной осечкой «Баварии» и увеличить свой отрыв до десяти баллов. Сейчас «фармацевты» идут на первом месте с 61 баллом и опережают «Баварию» на семь очков. Коллектив еще никогда не был так близок к чемпионству и вряд ли упустит такой шанс порадовать болельщиков. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Майнцем» и «Хайденхаймом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл девять из десяти последних встреч во всех турнирах
  • ·«Кельн» проиграл лишь одну встречу из пяти последних
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» идет к долгожданному чемпионству и вряд ли позволит аутсайдеру забрать очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «фармацевтов» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:17
Продолжаю говорить о том, что постоянно Байер выигрывать не будет и хотя бы несколько раз в оставшееся матчах чемпионата очки потеряет. Тем более, что отрыв леверкузенцы от Баварии себе сделали очень уверенный, а на этой неделе для "фармацевтов" вернётся как дополнительный фронт Лига Европы. Да, возможно отобрать очки у лидера футболистам Кельна не удастся. Но ставка фора (+1.5) хозяев зайти вполне может. Даже в этом провальном сезоне "козлы" не так часто уступают с разницей в два мяча на своём поле. Ну а Байеру за глаза хватит и победы с разницей в один мяч, как в двух предыдущих турах Бундеслиги. Мой прогноз - фора (+1,5) на хозяев.
Гость
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