«Кельн» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 15:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.37. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Фрайбурга» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.67. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.21. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

После серии успешных матчей «Кельн» набрал лишь одно очков в двух последних турах. Коллектив опустился на восьмое место с набранными 28 очками, однако отставание от ближайших соперников составляет всего два балла. В предстоящей игре с «Фрайбургом» у футболистов «Кельна» есть шансы зацепиться за очки и в случае победы сократить разницу с ним всего до одного балла. В прошлом туре «Кельн» сыграл вничью с «Бохумом» (2:2), а ранее крупно уступил «Баварии» (0:4).

«Фрайбург» кажется разобрался со своими проблемами и в пяти последних турах смог набрать восемь очков, что оставляет команду среди лидеров Бундеслиги. Клуб расположился на пятой позиции, но до третьего места всего два очка, поэтому вся борьбе за самые высокие места еще впереди. Также коллектив имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (33:23). В прошлых двух матча чемпионата «Фрайбурга» обыграли на своем поле «Штутгарт» (2:0) и разгромно уступили «Боруссии» Д (1:5).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» выиграл шесть из последних десяти поединков на выезде

Восемь из десяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл три из пяти выездных поединков с «Кельном»

Прогноз

«Кельн» является минимальным фаворитом в этом поединке, однако уверенности в победе команды не так много. Рекомендуем не рисковать и поверить в то, что оба коллектива смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.