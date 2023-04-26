«Кёльн» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (29.04.2023)

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вчера, 10:19

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.07 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Кельн» имеет небольшую серию без поражений в Бундеслиге из четырех матчей и спокойно доигрывает сезон. Коллектив идет в середине таблицы, а именно на 11 месте с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В матче с «Фрайбургом» коллектив постарается сыграть в свой футбол и как минимум не проиграть мотивированному сопернику. В прошлом туре «Кельн» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (3:1), а ранее поделил очки с «Майнцом» (1:1).

«Фрайбург» мечтает финишировать в топ-4 Бундеслиги и квалифицироваться в Лигу чемпионов, особенно учитывая яркие выступления в Лиге Европы нынешнего сезона. Сейчас коллектив располагается на четвертом месте с 53 баллами и между прямыми конкурентами с обеих сторон отрыв составляет два пункта. В прошлом туре «Фрайбург» уверенно обыграл на своем поле «Шальке-04» (4:0), а ранее переиграл на выезде «Вердер» (2:1).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл только два матча из десяти последних матчей

Пять из семи последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фрайбург» выиграл три из пяти последних матчей с «Кельном» при одном поражении

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива играют достаточно результативно, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят много забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.