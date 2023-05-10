«Кельн» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.05.2023)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.8

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кельн» доигрывает сезон и проиграл всего один раз в пяти последних турах. Коллектив занимает 11 место с 38 очками и не преследует никаких важных турнирных задач. В предстоящей игре с «Гертой», хозяевам наверняка придется уделять внимание обороне, ведь сопернику очень нужна победа для спасения в Бундеслиге. Два последних матча «Кельна» завершились выездной победой с «Байером» (2:1) и поражением от «Фрайбурга» (0:1).

«Герта» смогла одержать важную победу в прошлом туре над «Штутгартом» (2:1), но поражение остается критическим. Команда идет на последнем месте с 25 баллами и отстает от сразу двух конкурентов на три балла. Только победа в предстоящей игре сможет оставить шансы берлинскому клубу на сохранение прописки в Бундеслиге. Еще одной из последних игр «Герты» стало поражение на выезде с «Баварией» (0:2).

Информация для ставок

«Герта» проиграла четыре из пяти последних матчей в чемпионате Германии

«Кельн» не может победить на своем стадионе уже пять поединков подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Кельн» выглядит не очень уверенно в домашних матчах, что дает определенные шансы мотивированной «Герте» на успех. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.