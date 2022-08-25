«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2022)

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вчера, 22:14

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кельн» старается стабильно набирать очки и еще не проигрывал в новом сезоне Бундеслиге. Команда набрала пять очков и занимает текущее восьмое место в турнирной таблице. Коллектив должен быть в хорошем настроении, ведь смог пробиться в группу Лиги Конференций после поражения в первом матче. В прошлой игре «Кельн» крупно обыграл «Мол Ферехвар» (3:0), а в чемпионате разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

«Штутгарт» в отличии от своего соперника еще не побеждал в стартовых матчах чемпионата Германии, что огорчает болельщиков и руководство. За три тура клуб заработал только два очка, что нельзя назвать даже удовлетворительным результатом. В прошлом туре Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Фрайбургу» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Вердером» (2:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» проиграл только одну встречу из десяти последних

«Кельн» выиграл только два матча из десяти последних у «Штутгарта»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» потратил много сил в мачте Лиги Конференций и не сможет постоянно атаковать на протяжении всего матча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.