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«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (28.08.2022)

вчера, 22:14
оф. сайт Кельн

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по 3.75.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Кёльн
Штутгарт
НичьяНичьяВыигрыш
- : -
28 августа 2022, 16:30
воскресенье
ПроигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.153.813.40
Лига Ставок 2.11 3.75 3.35
Мелбет 2.16 3.90 3.36
1XBET 2.16 3.90 3.36

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Кельн» старается стабильно набирать очки и еще не проигрывал в новом сезоне Бундеслиге. Команда набрала пять очков и занимает текущее восьмое место в турнирной таблице. Коллектив должен быть в хорошем настроении, ведь смог пробиться в группу Лиги Конференций после поражения в первом матче. В прошлой игре «Кельн» крупно обыграл «Мол Ферехвар» (3:0), а в чемпионате разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

«Штутгарт» в отличии от своего соперника еще не побеждал в стартовых матчах чемпионата Германии, что огорчает болельщиков и руководство. За три тура клуб заработал только два очка, что нельзя назвать даже удовлетворительным результатом. В прошлом туре Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Фрайбургу» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Вердером» (2:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»
  • «Штутгарт» проиграл только одну встречу из десяти последних
  • «Кельн» выиграл только два матча из десяти последних у «Штутгарта»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» потратил много сил в мачте Лиги Конференций и не сможет постоянно атаковать на протяжении всего матча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.68 1.31 2.26 1.70 1.80 2.12
Лига Ставок 2.24 1.63 1.78 2.01
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
582pesv2j8py
582pesv2j8py
вчера в 22:17
Фаворит матча «Кельн»
Гость
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