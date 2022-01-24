«Ла Экидад» — «Онсе Кальдас». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (26.01.2022)

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вчера, 16:58

26 января 2022 года «Ла Экидад» сыграет с «Онсе Кальдас» в рамках второго тура Колумбийской А-лиги. Этот матч пройдет на стадионе «Метрополитано де Течо» в Боготе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Колумбии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на победу «Ла Экидад» по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Онсе Кальдас» в 3.60. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ла Экидад» набрал один балл и идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — одна ничья. У команды один забитый и один пропущенный мяч. В последних встречах этот коллектив играет не лучшим образом — ничья с «Санта-Фе» 1:1, а также поражение от «Альянса Лима» со счетом 3:2 и победа над «Букарамангой» 2:0 во всех турнирах. Клуб стартовал также не очень хорошо, но чемпионат только начался и еще не все потеряно.

«Онсе Кальдас» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. Как и у соперника, у этого коллектива один балл благодаря ничейному исходу. Клуб забил всего один мяч и пропустил столько же. В последних встречах «Онсе Кальдас» выглядит неплохо, у команды серия без поражений — ничья с «Унион Магдаленой» 1:1, а также 0:0 с «Депортиво Кали» и победа над «Санта-Фе» 2:1. Коллектив хорош в атаке и часто забивает в этом сезоне.

Информация для ставок

«Онсе Кальдас» не проигрывает пять игр кряду

«Ла Экидад» проиграл два матча из последних пяти

У «Онсе Кальдас» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35. Клубы неплохо играют в атаке и стоит на этом акцентировать свое внимание.