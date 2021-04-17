«Лацио» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (18.04.2021)

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вчера, 07:24

В 31-м туре Серии А «Лацио» Симоне Индзаги примет «Беневенто», который тренирует его брат Филиппо. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.42. Ничейный результат котируется в 5.1, а победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 7.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

«Лацио» после ряда неудачных матчей набрал хорошую форму и выдал несколько побед подряд. Команда Симоне Индзаги надеется зацепиться за первую четверку, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. Отставание от идущей на 4-м месте «Аталанты» составляет 5 очков, но у римлян есть игра в запасе. В последних двух турах «Лацио» одержал победы над «Специей» (2:1) и «Вероной» (1:0).

«Беневенто» не радует своих болельщиков стабильными результатами. В последних 14 матчах клуб выиграл всего один раз — у «Ювентуса» (1:0). Однако команда на восемь очков опережает зону вылета. В прошлом туре «Беневенто» проиграл на своем поле «Сассуоло» (0:1), а туром ранее поделил очки с «Пармой» (2:2).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл четыре матча подряд в Серии А

«Беневенто» выиграл 1 из последних 14 матчей в чемпионате

«Беневенто» шесть выездных матчей подряд не может забить больше одного мяча за игру

«Лацио» ни разу не проиграл «Беневенто» в последних пяти встречах

Прогноз

«Лацио» имеет четкую цель выйти в еврокубки, и поэтому гостям в этом матче придется очень нелегко. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.