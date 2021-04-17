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«Лацио» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (18.04.2021)

вчера, 07:24

В 31-м туре Серии А «Лацио» Симоне Индзаги примет «Беневенто», который тренирует его брат Филиппо. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.42. Ничейный результат котируется в 5.1, а победа гостей принесет выигрыш по коэффициенту 7.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» котируется в 1.9.

Форма команд

«Лацио» после ряда неудачных матчей набрал хорошую форму и выдал несколько побед подряд. Команда Симоне Индзаги надеется зацепиться за первую четверку, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов. Отставание от идущей на 4-м месте «Аталанты» составляет 5 очков, но у римлян есть игра в запасе. В последних двух турах «Лацио» одержал победы над «Специей» (2:1) и «Вероной» (1:0).

«Беневенто» не радует своих болельщиков стабильными результатами. В последних 14 матчах клуб выиграл всего один раз — у «Ювентуса» (1:0). Однако команда на восемь очков опережает зону вылета. В прошлом туре «Беневенто» проиграл на своем поле «Сассуоло» (0:1), а туром ранее поделил очки с «Пармой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл четыре матча подряд в Серии А
  • «Беневенто» выиграл 1 из последних 14 матчей в чемпионате
  • «Беневенто» шесть выездных матчей подряд не может забить больше одного мяча за игру
  • «Лацио» ни разу не проиграл «Беневенто» в последних пяти встречах

Прогноз

«Лацио» имеет четкую цель выйти в еврокубки, и поэтому гостям в этом матче придется очень нелегко. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.70 1.79 2.12
Лига Ставок 2.29 1.63 1.80 2.02
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 3.44 1.31 5.40 1.15 1.74 2.09
BetBoom 3.89 1.28 2.34 1.64 1.83 2.04
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STVA 1
STVA 1
вчера в 07:35
Хозяева фаворит матча
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