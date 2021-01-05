«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

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05 января 2021, 21:27

6 января в чемпионате Италии «Лацио» на домашнем стадионе сыграет против «Фиорентины». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча аналитики БК считают «Лацио». Ставки на победу хозяев букмекер Мелбет принимает по коэффициенту 1.87. Шансы «Фиорентины» одержать гостевую викторию одерживаются в 4.34, а ничья отмечена котировкой 4.00.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность. Исход с тоталом больше 2,5 голов отмечен котировкой 1.85, меньше – 2.10.

Форма команд

У «Лацио» мало что получается в текущем сезоне чемпионата Италии. За пять прошлых туров «орлы» выиграли только один матч, когда оказались сильней «Наполи» (2:0). В последней игре подопечные Симоне Индзаги не удержали победу в гостях над «Дженоа» (1:1).

Набрав 22 очка, команда из Рима расположилась далеко от первой четверки (9 место). В семи домашних играх «Лацио» одержал только две победы.

«Фиорентина» тоже особо не впечатляет в этой кампании. Но на данный момент «фиалки» идут на серии из четырех матчей без поражений. Помимо победы над «Ювентусом» (3:0), клуб из Флоренции сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1). «Вероной» (1:1) и «Болоньей» (0:0) в прошлом туре. Сейчас «Фиорентина» базируется на 14-м месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

В 8 из 10 матчей «Фиорентины» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Лацио» побеждал в 5 из 6 последних игр против «Фио»

«Фиорентина» не выигрывала в 9 из 10 предыдущих туров чемпионата

Прогноз

Много забитых мячей в этом матче ждать не стоит. «Фиорентина» в гостях действует с оглядкой на оборону, которую «Лацио» сейчас вскрывать довольно сложно.

Играем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 2.10 в букмекерской конторе Мелбет.

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