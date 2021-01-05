«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

6 января в чемпионате Италии «Лацио» на домашнем стадионе сыграет против «Фиорентины». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.
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2 : 1
завершен
06 января 2021, 17:00
среда
Ставки букмекеров
Фаворитом матча аналитики БК считают «Лацио». Ставки на победу хозяев букмекер Мелбет принимает по коэффициенту 1.87. Шансы «Фиорентины» одержать гостевую викторию одерживаются в 4.34, а ничья отмечена котировкой 4.00.
С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность. Исход с тоталом больше 2,5 голов отмечен котировкой 1.85, меньше – 2.10.
Форма команд
У «Лацио» мало что получается в текущем сезоне чемпионата Италии. За пять прошлых туров «орлы» выиграли только один матч, когда оказались сильней «Наполи» (2:0). В последней игре подопечные Симоне Индзаги не удержали победу в гостях над «Дженоа» (1:1).
Набрав 22 очка, команда из Рима расположилась далеко от первой четверки (9 место). В семи домашних играх «Лацио» одержал только две победы.
«Фиорентина» тоже особо не впечатляет в этой кампании. Но на данный момент «фиалки» идут на серии из четырех матчей без поражений. Помимо победы над «Ювентусом» (3:0), клуб из Флоренции сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1). «Вероной» (1:1) и «Болоньей» (0:0) в прошлом туре. Сейчас «Фиорентина» базируется на 14-м месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
- В 8 из 10 матчей «Фиорентины» прошла ставка на ТМ(2,5)
- «Лацио» побеждал в 5 из 6 последних игр против «Фио»
- «Фиорентина» не выигрывала в 9 из 10 предыдущих туров чемпионата
Прогноз
Много забитых мячей в этом матче ждать не стоит. «Фиорентина» в гостях действует с оглядкой на оборону, которую «Лацио» сейчас вскрывать довольно сложно.
Играем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 2.10 в букмекерской конторе Мелбет.
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