«Лацио» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

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вчера, 22:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 3.85, а победа «Фрозиноне» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Лацио» имеет определенные проблемы в чемпионате и судя по последним результатам, их решение дается клубу трудно. Римляне занимают низкое для себя девятое место с 24 баллами и на семь пунктов отстают от зоны Лиги Чемпионов. Чтобы победить «Фрозиноне», хозяевам важно исключить недооценку, ведь соперник уже не раз создавал проблемы большим клубам. Два последних матча «Лацио» завершились выездной победой над «Эмполи» (2:0) и поражением «Интеру» (0:2).

«Фрозиноне» на данный момент вполне справляется с ролью новичка в Серии А, где необходимо набирать важные очки, чтобы не прозябать на дне турнирной таблицы. Сейчас в активе клуба уже 19 баллов и любой результат кроме поражения в Риме будет воспринят крайне положительно. В прошлом туре «Фрозиноне» проиграл на своем поле «Ювентусу» (1:2), а ранее разгромил на выезде «Наполи» (4:0).

Информация для ставок

«Фрозиноне» одержал три победы в основное время за последние десять поединков

«Лацио» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фрозиноне»

Пять последних матчей последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды не изменят статистике личных встреч и проведут низовой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.