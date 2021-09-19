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«Лацио» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

сегодня, 13:32

На очереди новый тур в итальянской Серии А. «Лацио» примет «Кальяри». Команда Маурицио Сарри в этом сезоне запомнилась многим болельщикам, у нее есть свой незабываемый стиль, который также называют «Сариболл». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который пройдет в Италии 19 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.857.20
Фонбет 1.45 4.65 6.80
Мелбет 1.50 4.74 7.30
1XBET 1.50 4.74 7.30
BetBoom 1.50 4.58 6.77

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лацио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на победу «Кальяри» по коэффициенту 6.70 и на ничейный исход по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Лацио» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, в активе этого клуба шесть баллов. У команды седьмая строчка в турнирной таблице. «Лацио» выиграл два поединка и один раз проиграл. В активе «орлов» девять забитых и четыре пропущенных. Команда с Маурицио Сарри неплохо проявляет себя в атаке, но с защитой есть проблемы. В матче против «Кальяри» будет очень важно следить за своими воротами, так как эта команда опасна на контратаках.

«Кальяри» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба один балл. Команда не выиграла ни одного матча, один раз сыграла вничью и проиграла два поединка. У клуба в активе пять забитых и девять пропущенных. В последних играх «Кальяри» выглядит очень плохо, команда проигрывает всем подряд, но у нее есть «фишка» — это контратаки, благодаря которым клуб и забил пять своих голов.

Информация для ставок

  • «Кальяри» не побеждает три поединка кряду
  • «Лацио» проиграл два матча кряду
  • «Кальяри» пропустил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Лацио» выглядит более предпочтительным вариантом для ставок. «Кальяри» в ужасной форме и не показывает хорошей игры. В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.62 1.89 2.01
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.33 1.71
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