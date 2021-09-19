«Лацио» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (19.09.2021)

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сегодня, 13:32

На очереди новый тур в итальянской Серии А. «Лацио» примет «Кальяри». Команда Маурицио Сарри в этом сезоне запомнилась многим болельщикам, у нее есть свой незабываемый стиль, который также называют «Сариболл». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который пройдет в Италии 19 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лацио». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на победу «Кальяри» по коэффициенту 6.70 и на ничейный исход по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Лацио» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, в активе этого клуба шесть баллов. У команды седьмая строчка в турнирной таблице. «Лацио» выиграл два поединка и один раз проиграл. В активе «орлов» девять забитых и четыре пропущенных. Команда с Маурицио Сарри неплохо проявляет себя в атаке, но с защитой есть проблемы. В матче против «Кальяри» будет очень важно следить за своими воротами, так как эта команда опасна на контратаках.



«Кальяри» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба один балл. Команда не выиграла ни одного матча, один раз сыграла вничью и проиграла два поединка. У клуба в активе пять забитых и девять пропущенных. В последних играх «Кальяри» выглядит очень плохо, команда проигрывает всем подряд, но у нее есть «фишка» — это контратаки, благодаря которым клуб и забил пять своих голов.

Информация для ставок

«Кальяри» не побеждает три поединка кряду

«Лацио» проиграл два матча кряду

«Кальяри» пропустил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Лацио» выглядит более предпочтительным вариантом для ставок. «Кальяри» в ужасной форме и не показывает хорошей игры. В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.70.