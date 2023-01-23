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«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (24.01.2023)

вчера, 20:37
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.043.432.36
1XBET 2.95 3.50 2.56

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Лацио» набрал семь очков в пяти последних турах чемпионата Италии, что нельзя назвать хорошим результатом в борьбе за место в Лиге Чемпионов. На данный момент римский клуб занимает шестое место с 34 баллами, но в случае победы может сравняться с «Ромой», которая расположилась на четвертом месте. В прошлом матче кубка Италии «Лацио» минимально обыграл «Болонью» (1:0), а в чемпионате одолел «Сассуоло» (2:0).

«Милан» уже долго идет без поражений в чемпионате Италии, но недавно обидно уступил «Интеру» в Суперкубке Италии (0:3). «Красно-черные» занимают второе место с 38 баллами отстают от «Наполи» уже на 12 очков, имея одну игру в запасе. Победа в этом сложном противостоянии очень важна для чемпиона страны. Две последние встречи в Серии А закончились для «Милана» ничьими с «Лечче» и «Ромой» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

  • «Милан» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лацио»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.44 1.93 1.90 1.53 2.54
1XBET 1.97 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:18
Нас ожидает в этом матче результативная игра, обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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