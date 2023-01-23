«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (24.01.2023)

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вчера, 20:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Лацио» набрал семь очков в пяти последних турах чемпионата Италии, что нельзя назвать хорошим результатом в борьбе за место в Лиге Чемпионов. На данный момент римский клуб занимает шестое место с 34 баллами, но в случае победы может сравняться с «Ромой», которая расположилась на четвертом месте. В прошлом матче кубка Италии «Лацио» минимально обыграл «Болонью» (1:0), а в чемпионате одолел «Сассуоло» (2:0).

«Милан» уже долго идет без поражений в чемпионате Италии, но недавно обидно уступил «Интеру» в Суперкубке Италии (0:3). «Красно-черные» занимают второе место с 38 баллами отстают от «Наполи» уже на 12 очков, имея одну игру в запасе. Победа в этом сложном противостоянии очень важна для чемпиона страны. Две последние встречи в Серии А закончились для «Милана» ничьими с «Лечче» и «Ромой» с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

«Милан» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лацио»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.