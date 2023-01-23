«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (24.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
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сегодня, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.
Форма команд
«Лацио» набрал семь очков в пяти последних турах чемпионата Италии, что нельзя назвать хорошим результатом в борьбе за место в Лиге Чемпионов. На данный момент римский клуб занимает шестое место с 34 баллами, но в случае победы может сравняться с «Ромой», которая расположилась на четвертом месте. В прошлом матче кубка Италии «Лацио» минимально обыграл «Болонью» (1:0), а в чемпионате одолел «Сассуоло» (2:0).
«Милан» уже долго идет без поражений в чемпионате Италии, но недавно обидно уступил «Интеру» в Суперкубке Италии (0:3). «Красно-черные» занимают второе место с 38 баллами отстают от «Наполи» уже на 12 очков, имея одну игру в запасе. Победа в этом сложном противостоянии очень важна для чемпиона страны. Две последние встречи в Серии А закончились для «Милана» ничьими с «Лечче» и «Ромой» с одинаковым счетом (2:2).
Информация для ставок
- «Милан» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лацио»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.