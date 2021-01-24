«Лацио» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

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24 января 2021, 10:23

В 19-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Сассуоло».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 1.52. Ничейный результат котируется за 4.0, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.63. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 2.37. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Лацио» после нескольких неудачных матчей вышло на пик своей формы и стабильно выигрывает матчи. В прошлом туре столичный клуб осилил сопротивление «Ромы» (3:0), а до этого была побеждена «Парма» (2:0). Подопечные Симоне Индзаги не собираются останавливаться на достигнутом и попытаются доказать, что заслуживают места выше, чем 7-е.

«Сассуоло» расположился на строчку ниже, набрав 30 очков в 18 матчах чемпионата. В последнем матче была разыграна ничья с «Пармой» (1:1), а за тур до этого команда проиграла чемпиону Италии «Ювентусу» (1:3). Команда попытается не допустить начала серии матчей без побед.

Информация для ставок

• «Лацио» выиграло 3 последних матча Серии А с разницей мячей 7:1

• «Сассуоло» победило лишь 1 раз в последних четырех матчах чемпионата

• Четыре домашних матча «Лацио» против «Сассуоло» закончились с исходом ТБ 2.5

• «Сассуоло» в последних 3 выездных матчах пропустило 10 мячей

Прогноз

«Лацио» находится в отличной физической форме, в команде очень мотивированы на продвижение в турнирной таблице. «Сассуоло» способен оказать достойное сопротивление, однако мы предполагаем, что столичный клуб сумеет одержать верх в этом интересном противостоянии. На победу хозяев можно поставить в букмекерской конторе Мелбет за 1.52.

Для более рискованных можем предложить взять победу «Лацио» с форой -1 за 2.17.