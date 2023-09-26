«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

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вчера, 09:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Лацио» переживает не лучшие времена, ведь команде не удается в чемпионате закрепиться вверху турнирной таблицы. Римский клуб набрал всего четыре пункта и на данный момент занимает низкое для себя 15 место. В домашней встрече с «Торино» у хозяев также могут появиться проблемы, особенно если они первыми пропустят. В прошлой игре «Лацио» сыграл вничью с «Монцой» (1:1), а в Лиге Чемпионов спас ничью с «Атлетико» Мадрид (1:1).

«Торино» более успешно начал сезон и после пяти туров смог набрать восемь очков, что позволяет клубу занимать девятое место. Тем не менее, коллектив все еще далек от зоны еврокубков, и чтобы попасть в топ-6, футболистам необходимо регулярно набирать очки в последующих турах. Два последних матча «Торино» завершились ничьей с «Ромой» (1:1) и крупной победой на выезде с «Салернитаной» (3:0).

Информация для ставок

«Торино» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних поединка между клубами закончились вничью

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем опереться на статистику и рискнуть поставить на ничейный результат по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.