«Лацио» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.35, а победа «Торино» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
«Лацио» переживает не лучшие времена, ведь команде не удается в чемпионате закрепиться вверху турнирной таблицы. Римский клуб набрал всего четыре пункта и на данный момент занимает низкое для себя 15 место. В домашней встрече с «Торино» у хозяев также могут появиться проблемы, особенно если они первыми пропустят. В прошлой игре «Лацио» сыграл вничью с «Монцой» (1:1), а в Лиге Чемпионов спас ничью с «Атлетико» Мадрид (1:1).
«Торино» более успешно начал сезон и после пяти туров смог набрать восемь очков, что позволяет клубу занимать девятое место. Тем не менее, коллектив все еще далек от зоны еврокубков, и чтобы попасть в топ-6, футболистам необходимо регулярно набирать очки в последующих турах. Два последних матча «Торино» завершились ничьей с «Ромой» (1:1) и крупной победой на выезде с «Салернитаной» (3:0).
Информация для ставок
- «Торино» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Лацио» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних поединка между клубами закончились вничью
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем опереться на статистику и рискнуть поставить на ничейный результат по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.