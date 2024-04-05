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«Ланс» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 1 (06.04.2024)

сегодня, 16:43
Ланс

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.55. Поставить на «Гавр» можно за 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ланс» сейчас выступает не лучшим образом и набрал шесть очков в последних пяти турах Лиги 1. Команда опустилась на шестое место, но все еще имеет шансы побороться за топ-4 чемпионата Франции, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. В домашней игре с командой из нижней части турнирной таблицы хозяев устроит только победа. Два последних матча «Ланса» завершились поражениями от «Лилля» (1:2) и «Ниццы» (1:3).

«Гавр» проиграл практически все последние поединки и команде угрожает понижение в классе всего спустя один сезон. Коллектив занимает 15 место с 27 баллами и опережает «Лорьян» лишь на один пункт, а «Мец» на три балла. В поединке с «Лансом» гостям придется очень сложно, поэтому любой результат кроме поражения будет хорошим достижением. В прошлом туре «Гавр» проиграл на своем поле «Монпелье» (0:2), а ранее проиграл на выезде «Клермону» (1:2).

Информация для ставок

  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
  • «Ланс» проиграл четыре из шести последних матчей
  • Четыре из пяти поединков команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» является фаворитом в этой встрече и наверняка сможет собраться в такой ответственный момент. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:10
У Эльснера нет проблем с составом, но при этом выездные поединки не являются сильной стороной гостей. Сомневаюсь что гости смогут отличиться, но и сам Ланс сейчас многое позволяет соперникам. Хозяева умеют играть от обороны, но сейчас нужно действовать с позиции силы и первым номером. Матч из той серии, где все может ограничиться одним забитым мячом. Не совсем верится что проблемы "кроваво-золотых" разрешатся так быстро. Нравится фора на гостей в 1,5 гола.
Гость
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