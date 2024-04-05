«Ланс» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 1 (06.04.2024)

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сегодня, 16:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.55. Поставить на «Гавр» можно за 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Ланс» сейчас выступает не лучшим образом и набрал шесть очков в последних пяти турах Лиги 1. Команда опустилась на шестое место, но все еще имеет шансы побороться за топ-4 чемпионата Франции, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. В домашней игре с командой из нижней части турнирной таблицы хозяев устроит только победа. Два последних матча «Ланса» завершились поражениями от «Лилля» (1:2) и «Ниццы» (1:3).

«Гавр» проиграл практически все последние поединки и команде угрожает понижение в классе всего спустя один сезон. Коллектив занимает 15 место с 27 баллами и опережает «Лорьян» лишь на один пункт, а «Мец» на три балла. В поединке с «Лансом» гостям придется очень сложно, поэтому любой результат кроме поражения будет хорошим достижением. В прошлом туре «Гавр» проиграл на своем поле «Монпелье» (0:2), а ранее проиграл на выезде «Клермону» (1:2).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

«Ланс» проиграл четыре из шести последних матчей

Четыре из пяти поединков команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ланс» является фаворитом в этой встрече и наверняка сможет собраться в такой ответственный момент. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.