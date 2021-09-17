«Ланс» — «Лилль». Прогноз на матч чемпионата Франции (18.09.2021)

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вчера, 14:58

В шестом туре французской Лиги 1 «Ланс» на домашней арене сыграет против «Лилля». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 18 сентября.

Ставки букмекеров

Фаворита в предстоящей игре букмекеры не определяют. Поставить на победу «Ланса» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.61, ничья идет за 3.36, а победа «Лилля» оценивается в 2.89.

Аналитики БК также считают, что команды не забьют больше двух мячей. Вариант ставки ТБ (2,5) идет по котировке 2.27, ТМ(2,5) – 1.78.

Форма команд

К шестому туру чемпионата Франции «Ланс» подходит в лидирующей пятерке, которую команда замыкает с девятью баллами на счету. В пяти матчах Лиги 1 «красно-желтые» не уступали своим соперникам.

Две победы «Ланс» оформил в противостояниях с «Бордо» (3:2) и «Монако» (2:0), а во встречах с «Лорьяном» (2:2), «Сент-Этьеном» (2:2) и «Ренном» (1:1) были зафиксированы результативные ничьи.

«Лилль» в статусе чемпиона Франции провалился на старте нового сезона. «Доги» смогли одержать только одну победу в пяти турах, обыграв на своем поле «Монпелье» (2:1).

Помимо этого «Лилль» уступил дома «Ницце» (0:4) и «Лорьяну» (1:2), а также разделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1) и «Мецем» (3:3).

Информация для ставок

«Ланс» сыграл вничью в 3 прошлых домашних матчах Лиги 1

В 5 из 6 предыдущих домашних игр «Ланса» прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) В 5 из 6 последних гостевых матчей «Лилля» сыграл исход ТБ (2,5)

Прогноз

«Лилль» испытывает солидные проблемы с защитой в этом сезоне, но атакующий потенциал у «догов» остался высоким. «Ланс» стабильно забивает и пропускает в домашних матчах, поэтому ставка на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Мелбет выглядит перспективно.