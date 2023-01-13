«Ланс» — «Осер». Прогноз на матч Лиги 1 (14.01.2023)

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вчера, 10:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.35. Поставить на «Осер» можно по 9.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ланс» давно не проигрывает в чемпионате Франции, но иногда теряет очки в ничейных результатах, что мешает ему навязать серьезную борьбу ПСЖ за золотые медали. Перед стартом очередного тура коллектив занимает второе место с 41 баллом и отстает от лидера уже на шесть пунктов. В прошлой игре Лиги 1 «Ланс» не смог переиграть «Страсбур» (2:2), а ранее на своем поле одолел ПСЖ (3:1).

«Осер» не демонстрирует никаких конкретных результатов и является самой пропускающей командой (40 мячей). Неудивительно, что коллектив идет в зоне вылета на 18 месте, имея в активе 13 баллов. В выездной встрече с одним из лидеров трудно представить, за счет чего гости смогут побороться за важные для себя баллы. В прошлом туре «Осер» на своем поле был разгромлен «Тулузой» (0:5), а ранее в кубке Франции только в серии пенальти прошел «Дюнкерк» (3:2).

Информация для ставок

«Осер» проиграл последние четыре матча в Лиге 1

«Ланс» уступил в одной из 15 последних встреч во всех турнирах

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Ланс» выиграл три из четырех поединков с «Осером» за последнее время

Прогноз

«Ланс» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.