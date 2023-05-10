«Ланс» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (12.05.2023)

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вчера, 14:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.55. Поставить на «Реймс» можно по 5.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ланс» продолжает удерживать второе место в чемпионате Франции и даже смог сократить отставание от « ПСЖ » до шести пунктов. Коллектив набрал 72 балла и в свою очередь опережает «Марсель» всего на два пункта. В предстоящей игре для хозяев очень важно победить и как минимум не пропустить вперед «Марсель», а возможно и вернуть интригу в борьбе за чемпионство. Два последних матча «Ланса» завершились победами над «Марселем» (2:1) и «Тулузой» (1:0).

«Реймс» только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Франции, но клубу ничего не угрожает, и он может спокойно доигрывать сезон. Перед стартом очередного тура команда располагается на 10 месте с 50 баллами и отстает сразу от двух соперников всего на один пункт. В прошлом туре «Реймс» минимально обыграл «Лилль», а ранее с тем же счетом уступил на выезде «Клермону» (0:1).

Информация для ставок

«Ланс» выиграл семь из восьми последних матчей в чемпионате Франции

«Реймс» проиграл только три выездных матча из десяти последних

«Ланс» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Реймсом»

Прогноз

«Ланс» является большим фаворитом в этой встрече и вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.