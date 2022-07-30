«Ланус» — «Альдосиви». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (31.07.2022)

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сегодня, 14:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ланус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Альдосиви» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ланус» набрал всего одно очков пяти последних матчах чемпионата Аргентины, что является одним из худших результатов. Команда набрала шесть баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В игре с соперником, который находится еще ниже, от хозяев буду ждать только победы, которая может дать мотивацию футболистам на следующие матчи. В прошлой игре «Ланус» проиграл «Химнасии» на выезде (0:1), а ранее 21 числа сыграл вничью с «Велес Сарсфилд» (2:2).

«Альдосиви» не смог исправить ситуацию после провального старта и с самого начала сезона занимает последнее место. Коллектив набрал всего пять баллов, однако несколько успешных матчей смогут сдвинуть его с самого дна турнирной таблицы. Матч с примерно равным соперником на выезде станет настоящим испытанием для команды, ведь оба клуба нуждаются в победе. В прошлом туре «Альдосиви» крупно проиграл «Ривер Плейту» (0:3), а ранее сыграл вничью с «Колон» (1:1).

Информация для ставок

«Альдосиси» не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате Аргентины

«Ланус» выиграл только четыре матча из десяти на своем поле во всех турнирах

«Ланус» выиграл два из трех последних поединков с «Альдосиви»

Прогноз

Обе команды не показывают стабильных результатов, поэтому играть будут осторожно, с большим вниманием обороне. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.