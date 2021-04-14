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«Лас-Пальмас» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

вчера, 04:55

«Лас-Пальмас» примет «Малагу» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.053.37
Фонбет 2.40 3.00 3.35
Мелбет 2.43 2.96 3.36

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Лас-Пальмас». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Также можно сделать ставку на ничейный исход (2.95) и на победу «Малаги» (3.35).

Форма команд

«Лас-Пальмас» расположился на десятой строчке в турнирной таблице с 45 баллами. В активе «Лас-Пальмаса» 11 побед, 12 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 39 мячей и пропустил 43 гола. Последнее время матчи с участием «Лас-Пальмаса» чаще всего заканчиваются ничейным результатом.

«Малага» на три очка опережает «Лас-Пальмас». Клуб набрал 48 баллов и расположился на девятой строчке. У команды 13 побед, 9 ничьих и 12 поражений. На счету команды 32 забитых мяча и 38 пропущенных мячей. Последние результаты «Малаги» не сильно отличаются от «Лас-Пальмаса».

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на эту встречу — обе команды забьют, по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.05 1.47 2.78
Мелбет 1.46 2.64
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Лас-Пальмас»
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