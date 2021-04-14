«Лас-Пальмас» — «Малага». Прогноз на матч Сегунды (17.04.2021)

«Лас-Пальмас» примет «Малагу» в рамках 35-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.
|
- : -
17 апреля 2021, 19:15
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Лас-Пальмас». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Также можно сделать ставку на ничейный исход (2.95) и на победу «Малаги» (3.35).
Форма команд
«Лас-Пальмас» расположился на десятой строчке в турнирной таблице с 45 баллами. В активе «Лас-Пальмаса» 11 побед, 12 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 39 мячей и пропустил 43 гола. Последнее время матчи с участием «Лас-Пальмаса» чаще всего заканчиваются ничейным результатом.
«Малага» на три очка опережает «Лас-Пальмас». Клуб набрал 48 баллов и расположился на девятой строчке. У команды 13 побед, 9 ничьих и 12 поражений. На счету команды 32 забитых мяча и 38 пропущенных мячей. Последние результаты «Малаги» не сильно отличаются от «Лас-Пальмаса».
Информация для ставок
- «Малага» проиграла один из последних пяти матчей
- «Лас-Пальмас» не проигрывает четыре матча кряду
- У «Малаги» 8 гостевых побед из 17 в нынешнем сезоне
Прогноз
Актуальная ставка на эту встречу — обе команды забьют, по коэффициенту 2.18. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.6.