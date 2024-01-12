«Лас-Пальмас» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.01.2024)

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вчера, 14:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лас-Пальмасу», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Вильярреала» оценивается по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.87. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Лас-Пальмас» играет достаточно стабильно после возвращения в Ла Лигу и заслуженно идет в середине турнирной таблицы. Команда занимает 10 место с 25 баллами и отстает от двух конкурентов всего на один пункт. Хозяева могут воспользоваться не лучшими результатами соперника и постараться добиться победы на своем поле. Два последних матча «Лас-Пальмаса» завершились поражениями от «Тенерифе» (0:2) в кубке Испании и «Барселоны» (1:2) в чемпионате.

«Вильярреал» продолжает разочаровывать болельщиков и опустился уже на 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. «Желтая субмарина» покинула и кубок Испании, что разозлило руководство. Тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения, чтобы немедленно исправить ситуацию. В последнем туре чемпионата «Вильярреал» проиграл на выезде «Валенсии» (1:3), а ранее с трудом обыграл «Сельту» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лас-Пальмас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вильярреал» проиграл четыре из шести последних матчей

«Вилярреал» выиграл три из пяти последних встреч у «Лас-Пальмаса» при двух поражениях

Прогноз

Обоим коллективам не хватает стабильности в последних матчах, поэтому игра вероятнее всего буде очень аккуратной. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.