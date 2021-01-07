«Лас-Росас» — «Эйбар». Прогноз на матч Кубка Испании (07.01.2021)

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07 января 2021, 06:02

В 1/32 финала Кубка Испании встретятся «Лас-Росас» и «Эйбар». Кому удастся выйти в следующий раунд турнира?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки на данный поединок. Сыграть победу «Лас-Росас» можно за 9,50, ничья доступна на отметке 4,95, а победу «Эйбара» можно взять за 1,33.

Тотал в этом поединке зафиксирован на отметке в 2,5 мяча. Тотал больше представлен котировкой 2,35, меньше — 1,66.

Форма команд

«Лас-Росас» не проигрывает два матча подряд — ничья с «Хетафе Б» (0:0), а также победа над «Мирандесом» (1:0), но набранные 4 очка не спасают команду, оставляя ее на 10-м месте с отставанием от спасительной зоны в четыре балла.

«Эйбар» приятно удивляет своими результатами в последних поединках – ничья с «Барселоной» (1:1), а также победа над «Гранадой» (2:0). Благодаря набранным 19 очкам команда занимает 12-е место. Главное не останавливаться на достигнутом и побеждать, чтобы избежать борьбы за выживание.

Информация для ставок

«Лас-Росас» выиграл один из пяти последних матчей (1 ничья, 3 поражения)

«Эйбар» выиграл два из пяти последних матчей (2 ничьи, 2 поражения)

В одном из последних матчей «Эйбар» обыграл «Гранаду» со счетом 2:0

В одном из последних поединков «Лас-Росас» переиграл «Атлетико Балеарес» со счетом 2:1, а также «Мирандес» (1:0)

Прогноз

Мы считаем, что у команд равные шансы на победу. По нашему мнению, «Лас-Росас» может постараться выложиться на полную и выйти в 1/16 финала Кубка Испании. Учитывая возможную ротацию состава в команде гостей, у хозяев поля есть хорошие шансы на успех. Наша ставка на победу команды «Лас-Росас» за 4,95.