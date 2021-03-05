«Ле Пю» — «Лорьян». Прогноз на матч Кубка Франции (06.03.2021)

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05 марта 2021, 22:23

«Ле Пю» и «Лорьян» сыграют на стадии 1/16 финала Кубка Франции. Представляем прогноз и обзор линии букмекеров на матч, который пройдет 6 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

На победу «Лорьяна» в предстоящем матче букмекерская контора Бетсити предложила коэффициент 1.34. Шансы «Ле Пю» одержать победу оцениваются в 8.70, а ничья котируется отметкой 5.40.

Согласно предложенной линии, нас ожидает результативный матч. Сыграть исход тотал больше 2,5 голов можно за 1.63, меньше – за 2.41.

Форма команд

«Ле Пю» неплохо играет в кубковых турнирах Франции. В проходящем розыгрыше турнира команда уже преодолела три раунда, победив таких соперников: «Орилья» (4:2), «Фер» (1:0 — по пенальти), «Шамалье» (1:0 — по пенальти) и «Нант II» (2:0).

«Лорьян» начал выступления в Кубке с прошлого раунда. Пройти в 1/16 финала «моряки» смогли за счет домашней победы над «Парижем» (2:1). В турнирной таблице Лиги 1 команда покинула зону вылета после двух успешных матчей, обыграв дома «Сент-Этьен» (2:1), «Лорьян» разделил очки в гостях с «Монпелье» (1:1).

В новейшей истории соперники не проводили очных противостояний, что не удивительно, учитывая их разницу в классе.

Информация для ставок

В трех прошлых матчах «Ле Пю» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Лорьян» не может выиграть в десяти последних гостевых матчах

В трех из четырех предыдущих гостевых матчей «Лорьяна» больше двух мячей не забивалось

Прогноз

«Ле Пю» сложно дается забивать голы. В трех прошлых кубковых матчах эта команда дважды побеждала в серии пенальти, а в основное время забивала только второй команде «Нанта». «Лорьян» сейчас больше должен думать о том, как избежать вылета из Лиги 1.

Вероятнее всего, нас ждет закрытый матч, в котором команды не устроят голевую перестрелку по вышеупомянутым причинам. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.56 в букмекерской конторе Бетсити.

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