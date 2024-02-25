«Лечче» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (25.02.2024)

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вчера, 12:20

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.45. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 7.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.7.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.75. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Лечче» набрал три очка в пяти последних матчах, что не может считаться хорошим результатом. Коллектив на данный момент занимает 14 место с 24 баллами и опережает зону вылета всего на четыре пункта. В домашней игре с лидером Серии А у хозяев не будет много шансов, поэтому придется стараться реализовывать свой минимум. Два последних поединка «Лечче» завершились поражениями от «Торино» (0:2) и «Болоньи» (0:4).

«Интер» смог оторваться от соперников на хорошую дистанцию и имеет максимальные шансы выиграть чемпионат в этом году. В активе «сине-черных» 63 балла, что на девять пунктов больше, чем у «Ювентуса», который сыграл на одну игру больше. Тем не менее, гостям нежелательно терять очки в этой встрече, несмотря на большое преимущество перед конкурентами. В прошлом матче Лиги чемпионов «Интер» минимально обыграл «Атлетико» (1:0), а в чемпионате разобрался с «Салернитаной» (4:0).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл девять поединков из десяти во всех турнирах

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лечче»

Четыре из шести поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» понимает, что не должен терять очки в таких поединках и будет играть с повышенной мотивацией сделать еще один шаг к чемпионству. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.