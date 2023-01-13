«Лечче» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (14.01.2023)

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вчера, 09:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Милан», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Лечче» проводит хороший отрезок чемпионата и давно не проигрывает. Команда смогла переместиться в середину таблицы, а именно на 11 место с 19 очками. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре пункта, поэтому скорее хозяевам надо думать, как не опуститься ниже. Два последних поединка «Лечче» завершились ничьей со «Специей» (0:0) и волевой победой над «Лацио» (2:1).

«Милан» продолжает погоню за «Наполи», однако сам себе создает проблемы, например, в таких матчах как с «Ромой» (2:2). Коллектив опустился на третье место с 37 баллами и теперь отстает от лидера из Неаполя на семь очков. Тем не менее, в поединке с «Лечче» следует исключить недооценку соперника, чтобы иметь хорошие шансы на победу. До встречи с «Ромой», «Милан» переиграл на выезде «Салернитану» (2:1) в чемпионате, а в кубке уступил «Торино» в дополнительное время (0:1).

Информация для ставок

«Лечче» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

«Милан» выиграл только одну из шести последних встреч

«Милан» выиграл три из пяти последних матчей у «Лечче»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Еще одна потеря очков станет для «Милана» большой проблемой, особенно на фоне параллельного поединка «Ювентус — Наполи», где один из конкурентов потеряет очки. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.