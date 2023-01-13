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«Лечче» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (14.01.2023)

вчера, 09:59
Милан

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Милан», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.254.061.62
1XBET 5.55 4.06 1.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.98, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Лечче» проводит хороший отрезок чемпионата и давно не проигрывает. Команда смогла переместиться в середину таблицы, а именно на 11 место с 19 очками. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре пункта, поэтому скорее хозяевам надо думать, как не опуститься ниже. Два последних поединка «Лечче» завершились ничьей со «Специей» (0:0) и волевой победой над «Лацио» (2:1).

«Милан» продолжает погоню за «Наполи», однако сам себе создает проблемы, например, в таких матчах как с «Ромой» (2:2). Коллектив опустился на третье место с 37 баллами и теперь отстает от лидера из Неаполя на семь очков. Тем не менее, в поединке с «Лечче» следует исключить недооценку соперника, чтобы иметь хорошие шансы на победу. До встречи с «Ромой», «Милан» переиграл на выезде «Салернитану» (2:1) в чемпионате, а в кубке уступил «Торино» в дополнительное время (0:1).

Информация для ставок

  • «Лечче» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле
  • «Милан» выиграл только одну из шести последних встреч
  • «Милан» выиграл три из пяти последних матчей у «Лечче»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Еще одна потеря очков станет для «Милана» большой проблемой, особенно на фоне параллельного поединка «Ювентус — Наполи», где один из конкурентов потеряет очки. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.86 2.05 1.45 2.93
1XBET 1.92 2.02
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 10:41
Милану отступать некуда...нужно брать три очка
Гость
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