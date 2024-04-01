«Лечче» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (01.04.2024)

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сегодня, 08:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Благодаря победе в прошлом туре «Лечче» смог сделать рывок на 13 место в Серии А с 28 набранными баллами, но проблема сохранения места еще далеко не решена. Команда опережает зону вылета на три пункта и будет бороться за каждый балл в следующих поединках. В домашней игре с «Ромой» хозяевам очень важно, как минимум не проиграть. Два последних матча «Лечче» завершились победой над «Салернитаной» (1:0) и поражением от «Вероны» (0:1).

«Рома» неплохо выглядит в последние пару месяцев и вполне может побороться за место в Лиге чемпионов. На данный момент римский клуб идет на пятом месте с 51 баллом и отстает на три пункта от ближайшего соперника. Гости считаются фаворитами и постараются доказать свое преимущество на футбольном поле. В прошлом туре «Рома» отстояла победу с «Сассуоло» (1:0), а ранее сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2).

Информация для ставок

«Рома» уступила в двух из десяти последних матчах во всех турнирах

«Лечче» проиграл в трех из четырех последних матчей на своем поле

«Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Лечче»

Семь из десяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» обязана выигрывать данный поединок, если хочет побороться за зону Лиги Чемпионов, ведь претендентов на эти места очень много. Предлагаем сделать выбор в пользу клуба из Рима по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.