«Лечче» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (11.02.2023)

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сегодня, 11:30

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Лечче» прервал свою серию без побед в прошлом туре Серии А и рассчитывает развить свой успех в дальнейших поединках. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место с 23 очками и имеет главную задачу сохранить место на следующий сезон, с чем пока у него проблем не видно. В прошлом туре «Лечче» обыграла на выезде «Кремонезе» (0:2), а ранее несколько неожиданно уступил «Салернитане» (1:2).

«Рома» благодаря победе в последнем туре над «Эмполи» (2:0), смогла выйти на чистое третье место с 40 набранными баллами. Подопечные Жозе Моуриньо показывают хорошую игру и добиваются достойных результатов, тем самым имея неплохие шансы на финиш в первой четверке таблицы. Ранее «Рома» уступила в кубке Италии «Кремонезе» (1:2) и лидеру Серии А «Наполи» (1:2) в чемпионате.

Информация для ставок

«Лечче» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» проиграла лишь один матч из десяти последних на выезде

«Лечче» проиграл четыре последних поединка «Роме»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «Рома» гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, а потому должна набирать очки в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.