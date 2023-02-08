«Лечче» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (11.02.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.
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11 февраля 2023, 20:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.13.
Форма команд
«Лечче» прервал свою серию без побед в прошлом туре Серии А и рассчитывает развить свой успех в дальнейших поединках. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место с 23 очками и имеет главную задачу сохранить место на следующий сезон, с чем пока у него проблем не видно. В прошлом туре «Лечче» обыграла на выезде «Кремонезе» (0:2), а ранее несколько неожиданно уступил «Салернитане» (1:2).
«Рома» благодаря победе в последнем туре над «Эмполи» (2:0), смогла выйти на чистое третье место с 40 набранными баллами. Подопечные Жозе Моуриньо показывают хорошую игру и добиваются достойных результатов, тем самым имея неплохие шансы на финиш в первой четверке таблицы. Ранее «Рома» уступила в кубке Италии «Кремонезе» (1:2) и лидеру Серии А «Наполи» (1:2) в чемпионате.
Информация для ставок
- «Лечче» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рома» проиграла лишь один матч из десяти последних на выезде
- «Лечче» проиграл четыре последних поединка «Роме»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
На данный момент «Рома» гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, а потому должна набирать очки в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.