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«Лечче» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (11.02.2023)

сегодня, 11:30
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Рому», а поставить на нее можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.92. Рискнуть на успех «Лечче» можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Италия. Серия А 2022/2023
Лечче
Рома
ВыигрышПроигрышПроигрышНичьяНичья
- : -
11 февраля 2023, 20:00
суббота
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.473.361.99
1XBET 4.28 3.48 2.02

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Лечче» прервал свою серию без побед в прошлом туре Серии А и рассчитывает развить свой успех в дальнейших поединках. Перед стартом очередного тура клуб занимает 14 место с 23 очками и имеет главную задачу сохранить место на следующий сезон, с чем пока у него проблем не видно. В прошлом туре «Лечче» обыграла на выезде «Кремонезе» (0:2), а ранее несколько неожиданно уступил «Салернитане» (1:2).

«Рома» благодаря победе в последнем туре над «Эмполи» (2:0), смогла выйти на чистое третье место с 40 набранными баллами. Подопечные Жозе Моуриньо показывают хорошую игру и добиваются достойных результатов, тем самым имея неплохие шансы на финиш в первой четверке таблицы. Ранее «Рома» уступила в кубке Италии «Кремонезе» (1:2) и лидеру Серии А «Наполи» (1:2) в чемпионате.

Информация для ставок

  • «Лечче» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Рома» проиграла лишь один матч из десяти последних на выезде
  • «Лечче» проиграл четыре последних поединка «Роме»
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «Рома» гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, а потому должна набирать очки в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.61 2.45 1.29 3.88
1XBET 1.65 2.44
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:39
Рома к сожалению играет не стабильно, поэтому ставка на исход неблагодарная, а вот голов в матче, думаю что будет много...
Гость
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