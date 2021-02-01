«Леганес» — «Луго». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.02.2021)

1612186061

вчера, 16:27

Очень интересная встреча в 23-м туре второй по силе лиги Испании. Матч «Леганес» — «Луго», который пройдет 1 февраля. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение «Леганесу». Коэффициент на их победу составляет 1.78. Успех «Луго» идет за 5.30 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2,5 можно поставить с коэффициентом 2.85. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.39. «Обе забьют» — 2.65, хотя бы одна команда не забьет – 1.45.

Форма команд

«Леганес» идет на шестом месте в таблице и сохраняет надежду на борьбу за выход в Примеру. Однако команда очень тяжело играет последний месяц и имеет затяжную серию без побед. Если такая тенденция будет продолжаться, о мечтах на повышение в классе придется забыть. В прошлом туре «Леганес» проиграл «Лас-Пальмасу» (1:2), а немного ранее разошелся миром с «Фуэнлабрадой» (0:0).

«Луго» отстает от своего соперника всего на 3 пункта и занимает 9-е место. Команда набрала пять очков в последних трех матчах и этим немного поправила свое турнирное положение. В прошлой игре коллектив смог одолеть «Тенерифе» (2:0), а туром ранее сыграл вничью с «Сабаделем» (0:0).

Информация для ставок

«Леганес» не может победить уже в шести матчах подряд

«Луго» проиграл всего два матча в Сегунде из последних девяти

В десяти из двенадцати матчей между командами заходил тотал меньше 2,5 мячей

За последние девять домашних матчей «Леганес» не забивал больше 2 мячей

Прогноз

Букмекеры прогнозируют матч с малым количеством голов, где исход встречи может решить один эпизод. Статистика подтверждает это предположение, но мы предлагаем немного рискнуть и взять победу хозяев матча. Серию без побед пора прерывать. Сделать ставку на «Леганес» можно в букмекерской конторе Мелбет за 1.78.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Боруссия» Д — «Падерборн».