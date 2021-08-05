«Лех» — «Краковия». Прогноз на матч чемпионата Польши (06.08.2021)

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вчера, 16:54

Тихим августовским вечером нас матч чемпионата Польши, где «Краковия» отправится в гости к «Леху». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.72, а победа «Краковии» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.56.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.93. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Ставка на «обе забьют» идёт по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Лех» стартовал в чемпионате, набрав четыре очка за два тура, сыграв нулевую ничью с «Радомяк Радом» и обыграв на выезде «Гурник» из Забже (3:1). В нынешней домашней встрече коллектив надеется показать свой футбол и добавить очередные очки в турнирную таблицу.

«Краковия» начала чемпионат не совсем удачно, в двух матчах взяв только один бал. В первом туре отправилась в гости к «Гурнику» из Ленчна и смогла расписать с ним ничью (1:1). Во втором туре дома принимали «Шленск» и не смогли набрать очки, проиграв (1:2). Коллективу нужно исправлять положение и они будут пытаться сделать это в ближайшей игре.

Информация для ставок

«Лех» не проигрывает три матча кряду

Безвыигрышная серия «Краковии» насчитывает четыре игры

Пять последних очных встреч завершились результатом «обе забьют»

«Краковия» пропускает мяч в свои ворота в семи из восьми последних поединков

Прогноз

«Лех» проводит домашний поединок и является фаворитом встречи. Соперник у команды не из простых и постарается также навязывать свой футбол, поэтому мы увидим много борьбы и желание забивать от каждой из команд. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч «Локомотива» в рамках Российской Премьер-Лиги.