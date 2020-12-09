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«Лех» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 09:07
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«Лех» и «Рейнджерс» 10 декабря сыграют в Лиге Европы. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч представлен в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.114.311.61
BetCity 5.30 4.60 1.55
Fonbet 5.40 4.50 1.55
Мелбет 5.25 4.58 1.65

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити на основные исходы матча выставила такие котировки: победу «Леха» можно сыграть с коэффициентом 5.00, а гостевая виктория «Рейнджерс» идет с котировкой 1.68. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, можно с отметкой 4.48.

Что касается результативности, то здесь эксперты ожидают минимум три забитых мяча. За исход ТБ(2,5) – 1.57, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Лех» уже не претендует на выход в 1/16 финала Лиги Европы. За пять сыгранных туров польская команда набрала только три очка, и сейчас занимает третью строчку в квартете. В прошлом туре хозяева проиграли в гостях «Бенфике», а в чемпионате Польше они добились крупной победы над «Подбескидзе» (4:0).

«Рейнджерс» занимает первое место в группе D, имея 11 очков на счету. Столько же баллов набрала «Бенфика», поэтому гости будут настроены на победу в предстоящей встрече, которая даст им возможность сохранить позицию лидера. 3 декабря подопечные Стивена Джеррарда в волевом стиле обыграли «Стандард» (3:2), а затем разгромили «Росс Каунти» в чемпионате Шотландии (4:0).

Информация для ставок

  • Ставка на ТБ(2,5) прошла в 9 из 10 прошлых матчей «Леха» в Лиге Европы
  • «Рейнджерс» забивал минимум два гола в 7 из 8 предыдущих поединков в турнире
  • «Рейнджерс» не проигрывал в восьми прошлых встречах в Лиге Европы
  • Ставка на ТБ(2,5) выиграла в трех последних поединках «Рейнджерс» в турнире

Прогноз

Учитывая высокую мотивацию гостей, у хозяев мало шансов взять очки в домашнем поединке. К тому же, «Лех» уже не решает никаких задач в Лиге Европы, поэтому может прибегнуть к ротации состава.

Предлагаем взять ставку на чистую победу «Рейнджерс» с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.114.311.61
BetCity 5.30 4.60 1.55
Fonbet 5.40 4.50 1.55
Мелбет 5.25 4.58 1.65
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:13
Лех может очки зацепить
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