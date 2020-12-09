«Лех» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 09:07

«Лех» и «Рейнджерс» 10 декабря сыграют в Лиге Европы. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч представлен в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити на основные исходы матча выставила такие котировки: победу «Леха» можно сыграть с коэффициентом 5.00, а гостевая виктория «Рейнджерс» идет с котировкой 1.68. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, можно с отметкой 4.48.

Что касается результативности, то здесь эксперты ожидают минимум три забитых мяча. За исход ТБ (2,5) – 1.57, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Лех» уже не претендует на выход в 1/16 финала Лиги Европы. За пять сыгранных туров польская команда набрала только три очка, и сейчас занимает третью строчку в квартете. В прошлом туре хозяева проиграли в гостях «Бенфике», а в чемпионате Польше они добились крупной победы над «Подбескидзе» (4:0).

«Рейнджерс» занимает первое место в группе D, имея 11 очков на счету. Столько же баллов набрала «Бенфика», поэтому гости будут настроены на победу в предстоящей встрече, которая даст им возможность сохранить позицию лидера. 3 декабря подопечные Стивена Джеррарда в волевом стиле обыграли «Стандард» (3:2), а затем разгромили «Росс Каунти» в чемпионате Шотландии (4:0).

Информация для ставок

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 9 из 10 прошлых матчей «Леха» в Лиге Европы

(2,5) прошла в 9 из 10 прошлых матчей «Леха» в Лиге Европы «Рейнджерс» забивал минимум два гола в 7 из 8 предыдущих поединков в турнире

«Рейнджерс» не проигрывал в восьми прошлых встречах в Лиге Европы

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в трех последних поединках «Рейнджерс» в турнире

Прогноз

Учитывая высокую мотивацию гостей, у хозяев мало шансов взять очки в домашнем поединке. К тому же, «Лех» уже не решает никаких задач в Лиге Европы, поэтому может прибегнуть к ротации состава.

Предлагаем взять ставку на чистую победу «Рейнджерс» с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Бетсити.