«Леванте» — «Гранада». Прогноз на матч Ла Лиги (06.02.2021)

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вчера, 23:00

6 февраля «Леванте» на «Сьюдад де Валенсия» принимает «Гранаду». Этот поединок состоится в рамках 22-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют поставить на победу «Леванте» по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивают в 3.10, а победу «Гранады» — в 3.45. Эти команды неплохо играют в нынешнем розыгрыше Примеры, особенно это касается «Гранады».

Форма команд

«Леванте» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Команда всего на два очка отстает от «Гранады». В нынешнем сезоне клуб из Валенсии показывает прекрасный футбол. «Леванте» старается делать все возможное, чтобы попасть на шестую строчку, нужно побеждать в каждом матче.

«Гранада» прекрасна в этом сезоне. У команды 29 очков в активе и восьмое место в таблице. Свой последний матч команда играла в Кубке Испании 3 февраля. В упорной борьбе «Гранада» уступила «Барселоне». Сейчас «насридам» нужно реабилитироваться, матч с «Леванте» — отличный способ это сделать.

Информация для ставок

«Леванте» победил в двух матчах из последних пяти

«Гранада» выиграла лишь один матч из последних пяти в Примере

«Леванте» забил девять и пропустил восемь голов в последних пяти встречах

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке тотал голов больше 1,5 в первом тайме — коэффициент 2.80. Стоит учитывать, что «Гранада» устала после Кубка Короля, клуб провел 120 минут на поле в матче против «Барселоны». Это может сыграть на руку «Леванте».

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