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«Лейкнир» — «Хафнарфьордур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (25.05.2021)

сегодня, 05:39

«Лейкнир» и «Хафнарфьордур» проведут очную встречу в рамках 6-го тура чемпионата Исландии. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдете в данном анонсе.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Хафнарфьордур» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход котируется в 4.54, победа «Лейкнира» представлена коэффициентом 4.98.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.47. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.6.

Форма команд

В пяти сыгранных турах чемпионата «Лейкнир» смог набрать пять очков и обосноваться на седьмом месте в таблице. Единственную победу в чемпионате команда оформила 16 мая, разгромив на своем поле «Филкир» (3:0). Два матча «Лейкнира» завершились поражениями — от «Валюра» (0:1) и «Акурейри» (0:3). Ничейный результат был добыт в играх с «Брейдабликом» (3:3) и «Стьярнаном» (0:0).

«Хафнарфьордур» более успешен на старте сезона. Одержав три победы и одну ничью, команда набрала 10 очков и находится в 3 очках от группы лидеров – четвертое место. Единственное поражение в лиге «черно-белые» потерпели в прошлом туре, уступив дома «КР Рейкьявику» (0:2). Перед этим «Хафнарфьордур» оказался сильней «Филкира» (2:0), «Акранеса» (5:1) и «Копавогура» (3:1), а также поделил очки с «Валюром» (1:1).

Информация для ставок

  • В 8 прошлых домашних матчах «Лейкнира» забивалось минимум три гола
  • «Хафнарфьордур» выиграл 3 из 4 выездных матчей
  • В 8 из 10 последних гостевых матчей «Хафнарфьордура» забивали обе команды

Прогноз

«Хафнарфьордур» действует в атакующем стиле, забивая в среднем почти два гола за матч в чемпионате. «Лейкнир» в домашних играх тоже играет с акцентом на ворота соперника, из-за чего у команды часто случаются провалы в защите. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (3) по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.50 2.11 1.76
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