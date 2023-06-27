«Либертад» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Либертада», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по 3.3.
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1 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Либертад» после пяти туров набрал всего шесть очков, и только победа в последнем туре даст шансы команде на выход в плей-офф турнира. Тем не менее, коллектив не является фаворитом в этой встрече и будет вынужден стараться играть первым номером и добиваться результата. Два последних поединка «Либертад» завершились ничьей с «Амелиано» (1:1), и минимальным поражением на выезде от «Атлетико» Паранаэнсе (0:1).
«Атлетико» Минейро смог добиться трех побед в групповом этапе и имеет хорошие шансы пробиться в плей-офф турнира. Для этого необходимо, как минимум не проиграть в последнем туре группового этапа и второе место будет гарантировано. В прошлой игре «Атлетико» Минейро проиграл на выезде «Форталезе» (1:2), а ранее поделил очки в поединке с «Флуминенсе» (1:1).
Информация для ставок
- «Атлетико Минейро» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах
- «Либертад» выиграл шесть домашних поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Либертад» выиграл два из трех последних матчей с «Атлетико Минейро»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Атлетико Минейро» нет смысла рисковать, поэтому команда будет играть очень аккуратно с оглядкой на свои ворота. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.