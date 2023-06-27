«Либертад» — «Атлетико Минейро». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (28.06.2023)

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вчера, 10:36

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Либертада», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Либертад» после пяти туров набрал всего шесть очков, и только победа в последнем туре даст шансы команде на выход в плей-офф турнира. Тем не менее, коллектив не является фаворитом в этой встрече и будет вынужден стараться играть первым номером и добиваться результата. Два последних поединка «Либертад» завершились ничьей с «Амелиано» (1:1), и минимальным поражением на выезде от «Атлетико» Паранаэнсе (0:1).

«Атлетико» Минейро смог добиться трех побед в групповом этапе и имеет хорошие шансы пробиться в плей-офф турнира. Для этого необходимо, как минимум не проиграть в последнем туре группового этапа и второе место будет гарантировано. В прошлой игре «Атлетико» Минейро проиграл на выезде «Форталезе» (1:2), а ранее поделил очки в поединке с «Флуминенсе» (1:1).

Информация для ставок

«Атлетико Минейро» не может выиграть уже три поединка подряд во всех турнирах

«Либертад» выиграл шесть домашних поединков из десяти последних во всех турнирах

«Либертад» выиграл два из трех последних матчей с «Атлетико Минейро»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико Минейро» нет смысла рисковать, поэтому команда будет играть очень аккуратно с оглядкой на свои ворота. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.