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«Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ (27.02.2021)

сегодня, 11:22

«Лидс» примет «Астон Виллу» в рамках очередного тура АПЛ. Матч состоится 27 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.733.31
Fonbet 2.25 3.60 3.15
Pin-up 2.27 3.75 3.15

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Лидс» является фаворитом этого матча, поэтому предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.27. Также можно поставить на то, что будет ничейный исход с коэффициентом 3.60, на победу «Астон Виллы» за 3.10.

Форма команд

«Лидс» — это очень интересная команда нынешнего сезона АПЛ. Команда находится на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 баллов. То, что отличает «павлинов» от других команд, это показатели пропущенных и забитых. «Лидс» единственная команда, которая забила (43) и пропустила (43) по 40 + мячей в АПЛ. «Лидс» выиграл 11 матчей, дважды играл вничью и 12 раз проигрывал.

«Астон Вилла» — еще один сюрприз нынешнего сезона. Клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице, имеет все шансы запрыгнуть еще выше. В активе у команды 36 пунктов. Клуб забил 37 голов и пропустил 26 мячей. В нынешнем сезоне команду ведет за собой Джек Грилиш, которого хотят многие топ-клубы Европы. «Астон Вилла» выиграла 11 матчей, трижды сыграла вничью и девять раз проигрывала.

Информация для ставок

● «Лидс» выиграл два матча из последних пяти
● «Астон Вилла» выиграла шесть гостевых матчей из 12 в этом сезоне
● В последних пяти матчах «Лидс» забил восемь мячей и пропустил семь голов

Прогноз

Учитывая то, как играют хозяева поля, можно поставить на тотал голов в матче больше трех с коэффициентом 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.733.31
Fonbet 2.25 3.60 3.15
Pin-up 2.27 3.75 3.15
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:12
У Лидса больше шансов
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